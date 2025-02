Za dio zemlje na snazi Meteoalarm, prijeti olujni vjetar

Podijeli :

N1

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

Nad Europom se prostire polje visokog tlaka anticiklone. Danas u unutrašnjosti, nakon jutarnjeg mraza i mjestimične magle, prevladavat će sunčano vrijeme. Puhat će slab sjeverac i sjeveroistočnjak.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 3 do 8C. Na Jadranu sunčano s temperaturama zraka od 10 do 15C, ali osjet topline će zbog jake bure biti za 5 do 8 stupnjeva niži. Puhat će jaka, mjestimice i olujna bura. Udari bure u podvelebitskom primorju mogu dosezati i do 110 km/h te je DHMZ izdao narančasto upozorenje za vjetar.

U četvrtak u unutrašnjosti jak mraz s temperaturama zraka od -6 do -3, mjestimice prizemna magla. Tijekom dana sunčano uz sjeverac i sjeveroistočnjak i najviše dnevne temperature od 3 do 7C. Na Jadranu sunčano uz jaku anticiklonalnu buru koja u podvelebitskom primorju može dosezati i olujnu jačinu. Jutarnje temperature na obali oko 4, na otocima oko 8C. Najviše dnevne temperature od 13 do 16C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.