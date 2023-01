“Za neopravdana poskupljenja postoje sankcije. Vjerujem da država može dokazati”

Podijeli :

Izvor: N1

Poskupljenja koja su građane dočekala s početkom nove godine i dalje su politička tema broj 1 u zemlji. U Dnevniku N1 o ovoj je temi govorio predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil.

O iščekivanju današnjeg dana koji je Vlada navela ranije kao krajnji rok da se vrate cijene na staro ili će u suprotnom uslijediti oštre sankcije, Kratohvil je kazao:

“Bilo je neizvjesno, nismo znali što nas točno čeka. Dočekali smo to da su premijer i Vlada dobili egzaktne podatke inspekcijskog nadzora koji je utvrdio određene prekršaje te su odlučili ne ići nekim rigoroznim mjerama prema gospodarstvu u RH.”

Upitan je li Vlada ustuknula, odgovorio je da nije dobio takav dojam.

“Dali su još prostora i vremena svima koji nisu vratili cijene na 31.12.2022. godine. Oni koji to neće učiniti, u slučaju inspekcije morat će dokazati da imaju opravdano poskupljenje svojih proizvoda i usluga. Na tom tragu je i sam premijer izjavio da će biti više inspektora na terenu i utvrđivanja nepravilnosti”, rekao je predsjednik HOK-a te dodao da i obrtnici od početka ističu da nema kolektivne odgovornosti.

“Znamo imena i prezimena, znamo koliko su pojedinci enormno povećali cijenu proizvoda i usluga te da po Zakonu o zaštiti potrošača moraju i odgovarati”, poručio je.

Na pitanje znači li to da ne spore kazne i do 26.000 eura za neopravdano podizanje cijena, Kratohvil je kazao da je zakon propisao kazne za takve prekršaje.

“Već sam puno puta izjavio – ako je i došlo do povećanja cijena proizvoda i usluga naših obrtnika, oni za to imaju opravdane razloge. Ako govorimo o poskupljenjima od 40, 50 ili 80 posto, ja se prvi neću složiti s tim kao potrošač jer sam uz to što sam obrtnik i potrošač. Za to postoje i predviđene sankcije”, rekao je.

Vjeruje da država to može dokazati.

Komentirajući podatke da je čak jedna trećina podignula cijene, od čega je onda 70 posto njih vratilo cijene na staro nakon poruka Vlade, Kratohvil je kazao:

“Vjerujem da je veliki broj onih koji su se našli pod nadzorom inspektorata i da su se samim usmenim obraćanjem inspektora preplašili ili su osjetili da mogu biti kažnjeni zbog svog neznanja ili namjernog podizanja cijena. Vjerojatno postoji određeni strah.”

Ističe ipak da su cijene određenih proizvoda trebale rasti jer za to postoje opravdani razlozi ulaznih troškova, a kao primjer je naveo slučaj obrtnika kojemu je cijena plina 2021. godine u siječnju iznosila 1950 kuna, a jučer su mu došli računi za istu količinu plina u iznosu od 11.750 kuna.

“Kako će taj obrtnik, ako ne korigira svoje poslovanje, platiti račun koji je za 1000 i više posto skuplji? Moramo biti svjesni situacije u kojoj smo se našli”, poručuje predsjednik HOK-a.

Smatra da je svako poskupljenje veće od 20 posto trenutno previše s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.

“Konačni sud svega trebaju dati kupci koji će reći ‘oprosti ti si skup, idem kod konkurencije koja nije digla cijenu'”, smatra Kratohvil.

