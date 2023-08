Za pet hrvatskih regija uključen žuti meteoalarm!

Podijeli :

Sredinom četvrtka i poslijepodne uglavnom može još pasti malo kiše ili kakav pljusak praćen grmljavinom. U unutrašnjosti puše slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, na moru dominira umjerena, čak i pojačana bura, prognoza je naše meteorologinje Tee Blažević.

Petak će posvuda biti većinom sunčan i suh, a tijekom jutra u unutrašnjosti treba računati na maglu.

Stabilno će biti u danima vikenda. Treba i dalje računati na svježije noći i jutra u unutrašnjosti, ali zato danju postupno toplije, temperature će biti primjerenije kolovozu. Sve češće će biti i vruće, prognozira naša meteorologinja.

Prema prognozi DHMZ-a, u petak će biti pretežno sunčano, a na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, a zatim umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab, prolazno i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, ponegdje i jaka, a poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, na moru od 18 do 22, najviša dnevna od 24 do 28, na Jadranu između 28 i 31 °C.

I narednih dana prevladavat će sunčano, na Jadranu i vedro. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i zapadnjak. Temperatura zraka u porastu.

Žuti meteoalarm za pet regija

DHMZ je zbog jakog vjetra za pet regija uključio i žuto upozorenje.

Očekuje se jaka bura na Kvarneru i u sjevernoj Dalmaciji, a u srednjoj i južnoj Dalmaciji puhat će jak maestral i potkraj dana opet bura.

