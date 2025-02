Za trgovce koji budu kršili zakon o mjerama kontrole cijena predviđene oštre kazne

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Ministarstvo gospodarstva u srijedu je uputilo u javnu raspravu prijedlog Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijene, koji će biti u javnoj raspravi idućih osam dana, a kojim se između ostalog propisuje trgovcima način informiranja potrošača o proizvodima kojima je ograničena cijena, kao i obveza dostave cjenika Ministarstvu te njihova objava na mrežnim stranicama u digitalnom obliku, a također su propisane i oštre kazne za kršenje zakonskih odredbi.

Kako navode iz Ministarstva, prijedlogom tog zakona želi se povećati razina informiranja potrošača o poduzetim mjerama izravne kontrole cijena putem osiguravanja obveze jasnog, vidljivog i čitljivog informiranja o poduzetim mjerama izravne kontrole cijena. Nadalje, njime se želi povećati razina provedbe zakonskih odredbi putem inspekcijskog nadzora i mjera koje nadležni inspektori mogu izreći trgovcima u provedbi inspekcijskog nadzora te propisati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće prekršajne kazne za povrede tog zakona.

Trgovcima se pritom propisuje obveza informiranja o ograničenim cijenama što uključuje isticanje odgovarajućih obavijesti kao što su vizualne identifikacijske oznake, leci i plakati s popisom proizvoda i usluga čije su cijene ograničene. Dodatno, trgovac je dužan u prodajnom objektu većem od 400 četvornih metara prodajnog prostora osigurati zasebne dijelove za prodaju takih proizvoda, sukladno propisima o hrani i predmetima opće uporabe.

Najavljen novi opći bojkot. Od subote tjedni bojkot jednog trgovačkog lanca: “Idemo ponovno sve”

Kao jedna od mjera izravne kontrole cijena prijedlogom se definira određivanje najviših cijena proizvoda. Podsjetimo, Vlada je prošli tjedan proširila listu proizvoda s ograničenim cijenama s 30 na 70. Kako se ističe u prijedlogu zakona, mjera određivanja najviše cijene podrazumijeva određivanje najviše maloprodajne cijene, pri čemu nije dopušteno prodavati proizvode i usluge iznad najviše propisane cijene, ali je dopušteno prodavati ispod te cijene. Također, trgovac je dužan jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti najvišu cijenu, dužan je se pridržavati te istaknuti pri oglašavanju.

Propisuje se i mjera vraćanja cijena na određenu razinu, što podrazumijeva vraćanje najviše maloprodajne cijene na određenu razinu koja je bila primjenjiva u određenom vremenskom razdoblju, pri čemu nije dopušteno prodavati proizvode i usluge iznad najviše propisane cijene, ali je dopušteno prodavati ispod te cijene, navodi se dalje u prijedlogu zakona.

Propisuje se i obveza trgovca da Ministarstvu gospodarstva prijavi važeće cjenike, odnosno tarife te da ih također trgovac mora objaviti i na svojim mrežnim stranicama i to u digitalnom obliku, pogodnom za automatsku obradu, radi informiranosti kupaca, postizanja veće transparentnosti i cjenovne konkurentnosti. Tako objavljene cijene trgovac će biti dužan ažurirati u realnom roku.

U prijedlogu zakona propisano je, između ostalog i da je trgovac dužan omogućiti uporabu softverskih alata i automatiziranih programa koji putem interneta mogu prikupljati podatke o cijenama putem aplikacijskog programskog sučelja ili drugih tehničkih rješenja koja omogućuju dohvaćanje podataka o cijenama u realnom vremenu, radi njihove usporedbe. Te odredbe primjenjivat će se na trgovce iz kategorija supermarket, hipermarket, diskontna prodavaonica te Cash&Cary, pobrojano je u prijedlogu zakona.

Oštre kazne

Prijedlogom zakona definira se i što će sve kontrolirati inspektori, a određene su i prekršajne kazne. Tako će se iznosom od 3 do 30 tisuća eura kazniti trgovac – pravna osoba ako se ne pridržava odredbi zakona vezanih uz objavu, isticanje, oglašavanje ili nepridržavanje ograničenih cijena proizvoda ili pak ako ne prijavi cjenik i ne objavi tarife na svojim mrežnim stranicama odnosno ne omogući uporabu softverskih alata za prikupljanje podataka o cijenama.

Odgovorna osoba u trgovačkoj tvrtki kaznit će se iznosom od 1 do 4 tisuće eura, obrtnik-trgovac iznosom od 1 do 20 tisuća eura, a trgovac-fizička osoba od 1 do 6 tisuća eura. Imovinska korist nastala prekršajem zakona će se oduzeti, propisuje se.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Napio se vode s izvora, a onda ugledao nešto što će ga dugo proganjati Kako prepoznati istrošeno kvačilo