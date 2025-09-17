Zaiskrilo između Pavličeka i DP-a: "Mislim da bi se DORH trebao baviti upravo vama"

Ivan Penava također je zatražio stanku u ime kluba zastupnika DP-a. "Ono što DORH sigurno ne treba činiti je ono čemu smo svjedočili 25 godina - da imamo optužnice gdje su glavni osumnjičeni generalštab JNA po pitanju zločina iz Domovinskog rata gdje najopširnija optužnica s navedenih oko 1000 žrtava - od tada imamo muk na tu temu. Čini mi se nehigijenski za hrvatsko društvo i nehumano neprocesuirati glavne odgovore krivce - ne nekakve pijane bradate četnike, nego one školovane, koji su kopali rovove po Ovčarama i odrediti se prema tim stvarima", rekao je.