Zatopljenje prije ugriza zime, jak vjetar i moguća poledica. HAK upozorava na opasne uvjete na cestama

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Bit će vjetrovito i danju na kopnu osjetno toplije. U prvom dijelu dana u većini predjela djelomice sunčano, zatim sa sjeverozapada naoblačenje. Mjestimične kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj može biti već prijepodne. Ujutro na istoku lokalno magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, u gorju na udare i olujan, a u Dalmaciji umjereno jugo i južni vjetar. Najviša temperatura uglavnom između 10 i 15 stupnjeva Celzijusovih, a u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj ponegdje malo niža.

Naše meteorolog Bojan Lipovšćak najavio je promjenu vremena u noći na petak. Na sjevernom Jadranu će se formirat plitka ciklona na čijem će prednjem kraju puhati jak lebić i oštro uz porast temperature zraka i obilne oborine. Na stražnjem kraju ciklone sa sjeverozapada kroz Bečka vrata prodrijet će hladan nestabilan zrak te će kiša prelaziti u susnježicu i mokar snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Očekujemo jaku oborinu i pad temperature za 10 do 15 stupnjeva i to najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti, a do kraja petka nad cijelom zemljom.

U subotu i nedjelju postupna stabilizacija vremena, promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima uz jak jutarnji mraz. Temperature zraka u porastu do sredine idućeg tjedna, a novi ugriz zime prognoziramo sredinom i krajem idućeg tjedna tako da će prema sadašnjim prognostičkim materijalima godišnjem dobu primjerena zima nastupiti nakon zimskih školskih praznika.

Magla i poledica na cestama

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u četvrtak.

Vozačima savjetuju iz HAK-a da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će u: petak, 3. siječnja, od 15 do 23 sata; ponedjeljak, 6. siječnja (Sveta Tri kralja), od 14 do 23 sata.

Zbog snijega za sav promet zatvorene su: državna cesta Donji Lapac-Bjelopolje te županijske ceste Duzluk-Kutjevo, Gornji Vrhovci-Poljanska, Slatinski Drenovac-Jankovac i Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama u Lici.

U prekidu je trajektna linija Ploče-Trpanj, uspostavit će se 2. siječnja u 06:45 s polaskom iz Trpnja.

Na prijelazu Stara/Bosanska Gradiška na ulaz osobna vozila čekaju pola sata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.