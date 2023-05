Žena saznala da ju je muž prevario s konobaricom. Intervenirala i policija

Podijeli :

StockSnap/ Pixabay/ Ilustracija

Muškarac (45) proglašen je krivim i osuđen zbog psihičkog i fizičkog nasilja prema supruzi (40) pred djetetom u obiteljskoj kući na širem varaždinskom području.

Prema presudi, sve se dogodilo lani u listopadu oko 19.30 sati. Osuđeni muškarac je bio pod utjecajem alkohola od 0,58 promila te se posvađao sa ženom zbog “nerješivih bračnih problema”, odnosno njegove nevjere. Supruga je, naime, doznala da ju je muž koji je vlasnik kafića prevario s konobaricom, piše Danica.hr.

“Nakon što ga je supruga upitala misli li napustiti kuću ili će ona otići, on je odgovorio da ne misli, ‘čemu žurba’. Supruga je potom rekla: ‘Svi će znati razlog zašto se rastavljamo’. Muž joj je odgovorio: ‘Objavit ću tvoje slike na internetu’.

Dijete zvalo policiju

Nakon toga je žena uzela mužev mobitel kako bi obrisala slike, a muž ju je uhvatio za ruke i pritom ih stiskao, da bi u danom trenutku između njih stalo dijete koje je otac uhvatio za ruke te je naglo povukao na stranu da je odmakne od majke. Dijete je izašlo iz kuće i pozvalo policiju, a muškarac je nastavio sa hvatanjem supruge te joj je na kraju uspio istrgnuti mobitel iz ruku”, navodi sutkinja u presudi.

Muškarac je priznao da se sve dogodilo baš tako, a povod je bila “sumnja na prevaru s njegove strane”. No, nakon toga su se pomirili te i dalje žive zajedno i u dobrim su odnosima.

Supruga je svjedočila kako je njezin muž u vlasništvu imao kafić, “često je tamo provodio vrijeme te između ostalog je stvorio prisni odnos s konobaricom tako da je došlo i do preljuba s njegove strane”.

“U to vrijeme saznala sam za preljub i bila sam silno revoltirana te sam smatrala da se radi o nerješivim bračnim problemima. Pitala sam ga kad misli napustiti kuću, da li će on ili ja, na što me je čudno gledao i rekao da ne misli napuštati kuću, čemu žurba. Onda sam mu u revoltu rekla da će svi znati razlog zašto se rastavljamo, a on je tada meni prijetio da će objaviti slike na internetu. Nakon toga sam uzela njegov mobitel da obrišem te slike, ali on me uhvatio za ruke i stiskao.

Sve je trajalo oko 20 minuta, nastalo je pod okolnostima preljuba. Potom je muž napustio kuću i otišao svojim roditeljima, ali nakon nekoliko dana vratio se te iza toga zajedno živimo. Po mojem mišljenju, u dobrim smo obiteljskim odnosima”, naglasila je supruga.

Muškarac je kažnjen sa 350 eura i mora podmiriti 26 eura prekršajnih troškova. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti. Nije poznato što je učinio s golišavim fotografijama svoje supruge koje je imao u mobitelu.

