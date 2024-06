Žestoki okršaj HDZ-a i Možemo o zaposlenima u Holdingu: “Sad će ih sto na ulicu”

Podijeli :

Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZO) od jeseni neće stanovnike glavnog grada opskrbljivati plinom. Posao je na natječaju dobilo poduzeće Međimurje plin iz Čakovca. O tome su u Točki na tjedan s Milom Moralić razgovarali političari Damir Bakić (Možemo!) i Mario Župan (HDZ).

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv odluke Hrvatske regulatorne agencije (HERA) da temeljem javnog natječaja Grad Zagreb plinom opskrbljuje Međimurje-plin.

Gradonačelnikov stranački kolega Damir Bakić ne vidi propust gradske vlasti: “Mi vidimo mnogo i nejasnoća i nelogičnosti u natječaju koji je provela HERA.”

“Gradska plinara Zagreb – Opskrba je u prošlom trogodišnjem ciklusu, a i ranije, opskrbljivala Zagreb. Sada, po najnovijoj odluci HERA-e, to više neće jer je posao opskrbe plinom i kupovanja plina dobila tvrtka Međimurje plin. Kako ga je dobila i pod kakvim uvjetima, mi imamo mnoge primjedbe. Ovdje se brkaju neke kategorije koje je važno rasvijetliti. Brka se odgovornost i obaveza da se isporuči javno-komunalna usluga s tržišnim natjecanjem, pri čemu se komponenta tržišnog natjecanja dogodila u krajnje nereguliranim i nesolidnim tržišnim uvjetima. Ta utakmica nije bila dovoljno dobro tržišno regulirana”, ističe Bakić.

“Ovdje je bilo samo bitno dati nižu cijenu i iskazati namjeru. Tvrtka Međimurje plin nije trebala niti dati obvezujuće pismo namjere svojih vlasnika, nije bila obvezna dati obvezujuće pismo namjere poslovnih banaka, nije bila obvezna pokazati da ima ljudske kapacitete da opskrbljuje deset puta veće tržište, a nije bila obvezna pokazati ni da ima plin”, dodao je.

“Opskrba kao javna ustanova ne opskrbljuje, nego to čine i Međimurje plin i HEP plin i razni regulatori na tržištu. Opskrba je već do ovog trenutka izgubila preko 30% svoje tržišne utakmice, ali kad je Vlada zaštitila cijenu, sve javne ustanove prelaze ako žele na HEP, koji im je zajamčio cijenu. Tu je spašena i Gradska plinara Zagreb – Opskrba i svi ostali poduzetnici ili javne ustanove”, objasnio je Župan.

“Prije mjesec dana se direktor Opskrbe na nekom zboru građana hvalio kako je njima dosad marža bila 9,60 pa su išli na 10,90 i njima nitko ne može ništa, no, međutim tad se javlja Međimurje plin s cijenom 10,80, ali javlja se na više od 70% tržišta u RH, što zakonski ne može dobiti pa se taj natječaj poništava. Da Međimurje plin ne misli ozbiljno, ne bi uplatili 2 milijuna i 200.000 eura garancije. Oni će do 31. kolovoza razdvojiti Međimurje plin na prodaju i opskrbu i moći će slobodno opskrbljivati građane Zagreba. Neozbiljno je od Holdinga da zbog te marže izgubimo takvo tržište. To je skoro 300.000 kućanstava”, dodao je.

Bakić demantira da se uprava Opskrbe ikad bahatila i mislila da im nitko ništa ne može: “Prethodni natječaj nije poništen jer se tvrtka Međimurje plin javila na gotovo svim distribucijskim područjima.

On je poništen iz nama dosad nerazjašnjenih razloga. Formulacija je bila takva da su okolnosti dovele u pitanje sigurnost opskrbe – pitijska formulacija koje je nejasna. I na ovom natječaju koji je sada finaliziran, tvrtka Međimurje plin se javila u mnogim područijima, tako i u svom, gdje je, paradoksalno, zbog pravila kakva jesu, dobivši pravo da distribuira plin u Zagrebu, izgubila mogućnost isporučivanja plina građanima na svom području. To će prepustiti nekom drugom, s nekom višom cijenom.”

“Zagrebačka plinara je izgubila preko 50% korisnika javne usluge. Ovo je bio samo natječaj tko će javnu uslugu pružati za građane i tu se natjecalo samo s maržom. Plinare same moraju nabavit plin, a HERA regulira cijenu. Ovdje se kockalo s maržom. Da je ostala marža 9,50, umjesto 10,20, dobili bi posao”, odgovara Župan.

“Nismo u prilici se kockati jer smo prvi put uspjeli konsolidirati dugove i konsolidirati poslovanje Holdinga i njegovih poduzeća”, kazao je Bakić pa se obratio Županu: “Vi dobro znate u kojem stanju ste nam ostavili Holding i u kojem poslovnom, kadrovskom i financijskom kršu smo zatekli Holding i njegove podružnice. Našli smo nekoliko stotina nepotrebnih administrativnih radnih mjesta. U Opskrbi smo zatekli 140 radnika, sad ih ima samo 100”, na što je Župan rekao: “Sad će ih sto na ulicu.”

