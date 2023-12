Pripremite kišobrane: Stiže promjena vremena, u Novu godinu ulazimo s kišom

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad Sredozemnim morem i dvije ciklone nad Velikom Britanijom i nad istočnom Europom tri su sinoptička sustava koji upravljaju vremenom nad Europom.

Ciklona s središtem nad Velikom Britanijom sporo se premješta prema istoku nad zapadnu Europu a hladna fronta “zapela” je nad Alpama. Pod utjecajem ciklone nad našim krajevima je dominantno zapadno i jugozapadno visinsko strujanje koje donosi topao zrak s juga i pojačava jugo na Jadranu. Fronta hladnog zraka zaobići će Alpe s juga i sa sjevera i danas do kraja dana utjecati na vrijeme u našim zapadnim krajevima i na sjevernom Jadranu.

Snijeg ili visoke temperature? Donosimo dugoročnu prognozu vremena, pogledajte što nas očekuje početkom godine

Danas će vrijeme u prvom dijelu dana u većem dijelu unutrašnjosti biti djelomice sunčano a na Jadranu i u planinskim krajevima unutrašnjosti malo do umjereno oblačno. Poslijepodne uz jačanje jugozapadnog vjetra sa zapada, koji u planinskim krajevima može dosezati i olujnu jačinu, naoblačit će se a na sjevernom Jadranu u Gorskom kotaru i Lici moguća je mjestimice slaba kiša. U drugoj polovini dana i navečer jugo u jačanju pa će krajem dana na sjevernom i srednjem Jadranu puhati do olujne

jačine.

Tijekom novogodišnje noći kiša će se iz zapadnih krajeva proširiti prema istoku tako da će do jutra zahvatiti cijelu zemlju. Na Jadranu i uz Jadran promjena vremena bit će popraćena i grmljavinom.

Danas najviše dnevne temperature zraka od 11 do 15, na jugu Jadrana i na otocima i do 17C. U novogodišnjoj noći temperature u kopnenim krajevima od 4 do 8, na Jadranu i uz Jadran od 10 do 14.

Sutra u ponedjeljak oblačno jutro s mjestimičnom kišom, na Jadranu i grmljavinom. Jugo i jugozapadnjak će tijekom jutra slabljeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Tijekom dana sa zapada postupno razvedravanje koje će se do kraja dana proširiti na cijelu zemlju. Temperatura zraka u unutrašnjosti oko 9, a na Jadranu oko 14C.

Uz kišobrane i kišne kabanice meteo centar N1 televizije želi Vam sve najbolje u 2024. godini.

