Stižu nam grmljavinski pljuskovi, a evo kada možemo očekivati pravo osvježenje

Prgonostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) navode da se u četvrtak može očekivati postupno naoblačenje s jugozapada, a od sredine dana ponajprije na Jadranu i uz njega mjestimice kiša.

Lokalno su vrlo vjerojatni i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, a moguće je i nevrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, zatim u noći na petak i u Dalmaciji.

Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 31, na istoku i do 33 °C, prognozira DHMZ.

Neverin donosi sličnu prognozu, a uz to otkriva kada u Hrvatskoj možemo očekivati pravo osvježenje.

“U četvrtak u drugom dijelu dana i u noći na petak stižu nam grmljavinski pljuskovi, uz obalu često i izraženiji uz veće količine kiše u kratkom razdoblju.

U unutrašnjosti znatno manje oborina, a na istoku zemlje mjestmice i bez kiše.

Od petka svježije, ali će Slavonija i dijelovi Dalmacije i dalje mjeriti oko ili malo iznad 30 °C. Zamjetnije osvježenje stiže početkom idućeg tjedna”, navodi Neverin.

