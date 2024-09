Snažni tropski pljuskovi šire se Hrvatskom, doznajemo kada stiže razvedravanje

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL / DHMZ

Najavljena promjena vremena sa zapada u obliku hladne fronte praćena grmljavinom, padom temperature zraka, udarima vjetra i pljuskovima kiše brzo se premješta prema istoku.

Tijekom prijepodneva proširit će se na istočne krajeve unutrašnjosti i južni Jadran. Pljuskovi su mjestimice jaki tropskih karakteristika tako da je na postaji Podsused u 10 minuta palo 19 litara kiše na četvorni metar, a na Kvarneru Hreljin bilježi 46 litara kiše u trideset minutnom intervalu mjerenja, (prema registracijama mreže postaja pljusak.com).

Nestabilan zrak premješta se prema istoku a s njim i zona obilnih oborina. Do kraja dana o oborine uz malu vjerojatnost za bujične poplave moguće su u srednjoj i južnoj Dalmaciji te u Slavoniji i Baranji.

U nedjelju vedro

Na Jadranu će vjetar mijenjati smjer, stoga oprez pri aktivnostima povezanim s plovidbom. Jugo će okrenuti na lebić a zatim na sjeverozapadnjak da bi poslijepodne na sjevernom Jadranu zapuhala jaka mjestimice i olujna bura koja će brzo premještati prema jugu.

Sutra u nedjelju na Jadranu pretežno vedro uz jaku mjestimice i olujnu buru, U unutrašnjosti oblačno uz povremene pljuskove kiše te slab do umjeren sjeverac. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 10, na Jadranu 13 do 15C. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 16, na Jadranu do 20C.

U nastavku tjedna pod utjecajem povišenog tlaka zraka anticiklone na Jadranu bura, a unutrašnjosti sjeverac uz djelomice a na Jadranu pretežno sunčano vrijeme. Prognoziramo postupan porast temperature zraka. Novi prodor nestabilnog zraka očekujemo krajem tjedna, a najavit će ga pad tlaka zraka i jugo na Jadranu.

