Stiže osjveženje: Evo kada će živa na termometrima opet biti iznad 30 stupnjeva

Sutra naoblačenje sa sjeverozapada, pljuskovi i grmljavina uz manji pad temperature povezan uz premještanje hladnijeg zraka sa sjeverozapada. Jutarnje temperature će još biti razmjerno visoke u unutrašnjosti od 15 do 20 na Jadranu oko 23. Najviše dnevne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti oko 25 u Slavoniji i Baranji oko 33, na sjevernom Jadranu oko 26 a na srednjem i južnom do 33. Na sjevernom Jadranu poslijepodne jaka u podvelebitskom primorju olujna bura. Temperatura mora je od 22 do 24C, bura će malo izmiješati površinski sloj tako da će od utorka biti od 20 do 23C. UV indeks je vrlo visok stoga koristite sredstva za zaštitu od direktnog sunčevog zračenja i izbjegavajte boravak na suncu oko podneva.