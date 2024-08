Stiže toplinski val: Temperature idu preko 30 stupnjeva, izdana upozorenja za dvije regije

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Sunčano i vruće bit će u subotu. Ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, izvijestio je DHMZ.

Na Jadranu slaba i umjerena bura, ujutro na udare lokalno jaka, moguće i olujna, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 °C, u unutrašnjosti Dalmacije malo viša.

Kreće novi toplinski val, temperature idu do 40! Pogledajte koliko će trajati

Za riječku regiju i duborvačku regiju DHMZ je upalio crveni alarm zbog iznimno visokih temperatura, odnosno toplinskog vala. Očekuje se da će maksimalna temperatura rasti iznad 35 °C, a minimalna neće padati ispod 23 °C. Ostatak obale je u narančastom.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 18 do 22, a na Jadranu tropske noći s temperaturama zraka od 24 do 28C. Vrhunac toplinskog vala prognoziramo u utorak te će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti oko 38, a na Jadranu i u Dalmatinskoj zagori do 41C. Na Jadranu će ujutro puhati do umjerena bura a tijekom dana osvježenje će donositi maestral. Temperature mora vrlo visoke od 25 do 27, ultravioletni indeks visok i vrlo visok.

U nedjelju će također biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 37 °C.

