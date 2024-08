Temperature u Hrvatskoj idu i do 38 stupnjeva! Evo kada stiže osvježenje

Podijeli :

U Hrvatskoj je danas pretežno sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti tek rijetko može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38 °C, izvijestio je DHMZ.

Na snazi su upozorenja za toplinski val za cijelu Hrvatsku. Crveno upozorenje je oglašeno u regijama Knin, Rijeka, Split i Dubrovnik te je tamo vrlo velika opasnost od toplinskog vala, dok je narančasto upozorenje za vrućinu u regijama Osijek, Zagreb, Karlovac i Gospić, gdje je velika opasnost od toplinskog vala, izvijestili su iz civilne zaštite

Najviše temperature

Postaje DHMZ-a danas su najvišu temperaturu zraka izmjerile u Vinkovcima, gdje je u 15 sati izmjereno 38.9 stupnjeva. U Belom Manastiru temperatura je bila 38.6 stupnjeva, u Gradištu kod Županje 38.4°C.

Bližimo se vrhuncu toplinskog vala, nakon čega slijedi žestoka promjena vremena Cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem! Oglasila se Civilna zaštita

U Slavonskom Brodu, Valpovu i Osijeku izmjereno je 38°C, dok je u Iloku bilo 37.6, u Kutjevu 37.5, a u Daruvaru 37.3°C. U Imotskom je temperatura zraka u 15 sati iznosila 37.7 stupnjeva. 37.1 stupanj je izmjeren u Zagrebu na Griču, dok je u Maksimiru izmjerena nešto niža temperatura, 35.1°C. U Sisku je izmjereno 36.6, u Sinju 36.3, u Kninu 36.2, u Bjelovaru 36 stupnjeva.

U Rijeci je temperatura zraka u 15 sati iznosila 32.6, u Zadru 33.7, u Splitu na Marjanu 34 stupnja. Na Hvaru je bilo 33.7, u Dubrovniku 31.2 stupnja. Najniža temperatura izmjerena u 15 sati je bila na Medvednici, 28.7°C.

Sutra nas također očekuje pretežno sunčano te i dalje vruće i vrlo vruće vrijeme. U drugom dijelu dana na kopnu nestabilnije, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, mjestimice moguće izraženiji. Ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 °C, izvijestio je DHMZ.

Naš Bojan Lipovšćak ranije je izvijestio kako će promjena vremena nad našim krajevima nastupiti tek krajem tjedna za predstojeći vikend uz grmljavinu pljuskove, udare vjetra, pad temperature zraka za 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Do najavljene promjene vremena krajem vikenda zadržat će se toplinski val sa sunčanim, vrućim vremenom i temperaturama zraka oko 40 Celzijevih stupnjeva.

