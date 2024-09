10 znakova da jedete previše sira

Podijeli :

Neki suptilniji znakovi da morate reći dosta siru je i anemija, upozoravaju liječnici.

1. Upala zglobova

Možda ne asocirate bolne zglobove s prehranom, no Jennie Stanford, liječnica za liječenje pretilosti, objašnjava da mliječi proizvodi mogu uzrokovati upalne procese u vašem tijelu jer “povećavaju aktivnost imunološkog sustava što onda potiče upalne hormone da rade prekovremeno. To može biti uzrok boli i upali”, objašnjava.

2. Povišeni kolesterol

Genetske predispozicije igraj uglavnu ulogu, no i prehrana je bitna. Sir može vaše vrijednosti kolesterola značajno povećati ako se konzumira pretjerano: “Redovito jedenje sireva s visokim udjelom masnoće može povećati “loš kolesterol”, objašnjava liječnik Chris Mohr i dodaje kako to može povećati rizik od srčanih bolesti.

3. Umor

Iznenađujuć simptom konzumiranja previše sira može uzrokovati usporenost, “težinu” i umor.

“Umor je često povezan s kroničnom upalom, no on je vrlo ne-specifičan marker pa može značiti i mnoštvo drugih stvari.”

Stručnjaci su potvrdili da su ovo najzdraviji sirevi na svijetu

4. Nadutost

“Uobičajeno je da netko tko je netolerantan na laktozu osjeća posljedice u vidu naduosti, govori Ashwin Sharma: “To je zato što se bore s razgradnjom laktoze, koja uzrokuje otpuštanje masnih kiselina i plinova u želucu.”

Međutim, napominje da je to relativno česta nuspojava konzumiranja previše sira. “Tijelo nije predviđeno da jede toliko jedne namirnice, pogotovo mliječnih proizvoda. To može dovesti do neugodnih simptoma poput osjećaja nadutosti.”

5. Debljanje

Debljanje također može biti znak da jedete previše sira—posebno ako je ostatak vaše prehrane zdrav i uravnotežen.

“Sir je kaloričan i ima puno masti. Ako primijetite brzo povećanje tjelesne težine, osobito ako niste učinili druge značajne promjene u svom načinu života, to bi moglo uzrokovati konzumiranje sira”, kaže Mohr.

Kaže da ako vam se to dogodi, možda bi bilo dobro smanjiti porcije i koliko često jedete sir. “Razmislite o tvrđim sirevima s više okusa kao što je Parmigiano Reggiano — dobit ćete više za svoj novac s jačim okusom, tako da možete manje uživati”, savjetuje dijetetičar.

6. Kožni problemi

Akne mogu imati niz temeljnih uzroka, od hormonalnih promjena do korištenja pogrešnih sredstava za čišćenje lica. Vaša bi prehrana također mogla potaknuti izbijanje prištića – osobito ako ste skloni jesti puno sira ili mliječnih proizvoda.

“Problemi s kožom i akne često su uzrokovani upalom, koja se može izravno pripisati previše sira ili mliječnih proizvoda. Višak mliječnih proizvoda također može povećati aktivnost znojnih žlijezda, što također može uzrokovati akne”, kaže Stanford.

7. Anemija

Malone kaže da je jedna suptilna nuspojava konzumiranja previše sira ta da neki ljudi mogu razviti anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza.

Zamjena ugljikohidrata sirevima i mesom može skratiti život

“Unošenje previše kalcija može ometati apsorpciju željeza. Znakovi anemije uzrokovane nedostatkom željeza uključuju blijedu boju, otežano disanje i umor”, kaže ona.

8. Žgaravica

Ako često imate žgaravicu – osobito ubrzo nakon što pojedete sir ili mliječne proizvode – to vjerojatno znači da je vrijeme da smanjite unos.

“Sir je bogat mastima, a masna hrana ima tendenciju usporavanja probave”, objašnjava Sharma.

„Donji ezofagealni sfinkter je mišić koji djeluje kao ventil između jednjaka i želuca. Masna hrana poput sira može ga opustiti, dopuštajući želučanoj kiselini da pobjegne natrag u jednjak. To znači da želudac proizvodi više kiseline za razgradnju masti i može izazvati refluks kiseline, što dovodi do žgaravice.”

9. Proljev ili gastrointestinalne tegobe

Prema Sharmi, budući da je sir bogat mastima, konzumiranje velikih količina može opteretiti probavni sustav i uzrokovati napadaje proljeva. “Masnoća stimulira crijeva, što može ubrzati probavu i uzrokovati rijetku stolicu”, kaže.

Liječnik napominje da su neki ljudi osjetljiviji na pojavu proljeva kada jedu sir, uključujući one koji ne podnose laktozu ili su osjetljivi na aditive, konzervanse i umjetne sastojke koji se nalaze u prerađenoj hrani.

“Međutim, svatko može iskusiti ovaj nesretni simptom ako pojede previše sira”, upozorava Sharma.

10. Zatvor

Suprotan učinak – neredovita mekana stolica svaki dan – također se može pojaviti kao rezultat jedenja previše sira, kaže Malone. Ona objašnjava da to može biti zbog sadržaja kalcija ili laktoze koji se nalazi u siru ili, alternativno, “hrane koju možda ne jedete (voće bogato vlaknima, povrće, grah i cjelovite žitarice) ako jedete previše sira.”

