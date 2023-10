Jedanaest tihih znakova srčanih problema koje ne smijete ignorirati

Podijeli :

Ali Hajiluyi/Unsplash

Ako obično lako završavate trčanje, ali se iznenada suočavate s teškim umorom, to bi moglo biti suptilan znak nezdravog srca. Mnogi ljudi još uvijek ne prepoznaju probleme sa srcem, piše Healthy.

U studiji iz 2015. godine objavljenoj u časopisu JAMA, osam od deset muškaraca i žena s ožiljcima na mišiću srca – znakom prethodnog srčanog udara – nisu imali pojma da je njihovo srce bilo u opasnosti. Naziv za ovu vrstu problema sa srcem je tih infarkt miokarda (TIM).

Jedan od razloga zašto ljudi ne primijete TIM je što ne slušaju ono što im srce govori. Evo kako razumjeti jezik svog srca i saznati imate li nezdravo srce, piše The Healthy.

1. Brzo se umarate pri bilo kojoj fizičkoj aktivnosti

Ako obično svakodnevno trčite malo više od kilometra bez problema, ali iznenada osjetite umor sličan gripi, to može biti znak da vaše inače zdravo srce ne pumpa dovoljno krvi po vašem tijelu.

“Aktivnosti koje su vam nekada bile lake i koje sada iznenada postaju teške mogu biti crvena zastava da nešto nije u redu”, kaže liječnica Erin Michos. Ako dobar noćni san ne riješi vaš umor, odmah se obratite svom liječniku (i pobrinite se da se pravilno hranite planom prehrane za zdravo srce).

Ovog dana u tjednu dogodi se najviše srčanih udara, znanstvenici objasnili Istraživanje pokazalo kad se najčešće događaju srčani udari s fatalnim ishodom

2. Imate problema u spavaćoj sobi

Jedan od klasičnih znakova problema sa srcem je erektilna disfunkcija. Anksioznost, depresija i stres također mogu ometati vašu sposobnost da budete intimni s partnericom. Međutim, vaši problemi u spavaćoj sobi također mogu proizlaziti iz začepljenih arterija, što sprječava normalan protok krvi prema vašem penisu.

Vaskularna erektilna disfunkcija najčešći je tip seksualne disfunkcije i često je uzrokovana dvjema vrstama bolesti – aterosklerozom i endotelnom disfunkcijom. Ateroskleroza uzrokuje zadebljanje i sužavanje arterija, što dovodi do srčanih udara i moždanih udara. Endotelna disfunkcija sprečava opuštanje krvnih sudova, što smanjuje protok krvi po cijelom tijelu. “Simptomi erektilne disfunkcije često prethode početku simptoma srca barem dve godine”, kaže dr Michos. “Otkrivanje erektilne disfunkcije nudi priliku da se intervenira i zaustavi srčana bolest u njenom začetku”. Gojaznost, dijabetes, visok krvni tlak ili kolesterol i nedostatak redovnog vježbanja također su faktori rizika za srčane bolesti, pa posjetite svog liječnika radi redovnih pregleda kako biste očuvali svoje zdravlje.

3. Imate visok krvni tlak

Zdravo srce počinje s normalnim krvnim tlakom. Dijagnoza visokog krvnog tlaka može povećati rizik od srčanog udara, moždanog udara ili srčane bolesti. Ako ne smanjite te vrijednosti, to može oštetiti arterije i uzrokovati nakupljanje plaka na zidovima arterija, što polako blokira protok krvi. Kada je vaša krv konstantno pod pritiskom i forsira vaše krvne žile pod visokim pritiskom, primorava vaše srce i krvne žile da rade naporno i manje efikasno. “Ljudi intuitivno misle da će znati da imaju visok krvni tlak, ali mnogo puta se to dogodi samo kada je krvni tlak izuzetno visok”, kaže liječnik Lorenzo Phillips. “Ohrabrujem svakoga da provjeri svoj krvni tlak jer je krvni tlak jedan od najpromjenjivijih rizika”.

4. Imate nagli i uporan kašalj

Iako često kašljanje može biti samo znak običnog prehlade, također može biti jedan od znakova srčanih problema. “Ponekad, kada postoji tekućina u plućima uslijed zatajenja srca, može se javiti hripanje i kašalj, što može imitirati astmu ili bolesti pluća, iako je zapravo srčani problem”, kaže dr. Michos. Tekućina se počinje nakupljati u plućima kada srce ne pumpa krv pravilno, što dovodi do zastoja u krvnim žilama i curenja tekućine na neobična mjesta kao što su pluća. Nezdravo srce također može biti krivac za kroničnu opstruktivnu bolest pluća, općti naziv za progresivne bolesti pluća koje otežavaju disanje.

Stručnjaci upozoravaju na četiri znaka upozorenja da možda imate srčani udar Napad panike ili srčani infarkt? Pogledajte kako možete razlikovati simptome

5. Hrčete ili imate problema s disanjem tijekom spavanja

Apneja često uzrokuje hrkanje i prekide u disanju tijekom spavanja. Ovo stanje sna povezano je s većim rizikom od srčanih napada ili atrijalne fibrilacije, vrste poremećaja srčanog ritma. Dok osobe s apnejom spavaju, razina kisika im opada i tijelo reagira tako što šalje signale krvnim žilama da se stegnu kako bi povećale protok kisika do srca i mozga, što dovodi do problema s disanjem.

“Uvijek morate razmišljati o svom srcu”, kaže dr. Suzanne Steinbaum. “Idite kod svog liječnika i provjerite svoje zdravlje. Provjerite krvni tlak. Napravite krvne testove i, u određenim situacijama, stres test”. Ljudi s apnekoj često su također podložni visokom krvnom tlaku, još jednom nezdravom znaku srca.

6. Nedavni gubitak dlaka na nogama

Noge bez dlaka mogu ukazivati na to da vaše noge nemaju dovoljno kisika zbog suženih arterija, što smanjuje protok krvi. Bez prtoka krvi s hranjivim tvarima, vaše folikule dlake ne mogu rasti. “S perifernom arterijskom bolešću, možete početi gubiti kosu ili će vam dlake na nogama sporo rasti zbog loše cirkulacije”, kaže dr. Michos. Kako biste se uvjerili da ćete ostati zdravi, posjetite svog liječnika kako biste dobili točnu dijagnozu za gubitak dlaka na nogama.

7. Vaši stopala i noge su otečeni

Ako primijetite da imate problema sa stavljanjem stopala u cipele ili da su vam čarape malo tijesne, to može biti jedan od znakova da vaše srce nije zdravo. Kada srce ne pumpa krv efikasno, vaše vene se zaguše i guraju suvišnu tekućinu u tkivo tijela, što dovodi do oticanja dijelova tijela kao što su stopala, noge, abdomen, pa čak i skrotum. Ako primijetite oticanje na neobičnim mjestima, pokušajte da pritisnete svoju kožu. Ako ostavi udubljenje, kao jamu, u vašoj koži, to znači da su vaša tkiva puna suvišne tekućine i trebali biste se obratiti liječniku.

8. Imate bol u vratu ili vilici

Većina ljudi pretpostavlja da je bol u grudima prvi znak srčanih problema, ali stvarnost je da se simptomi srca mogu pojaviti i u drugim dijelovima tijela. “Žene u usporedbi s muškarcima češće imaju “atipične simptome” koji često dovode do toga da se njihova bol u srcu ne prepozna i ne liječi”, kaže dr. Michos. “Važno je znati da upozoravajući znaci nezdravog srca ne moraju uvijek biti bol u grudima”. Simptomi srčanog udara kod žena mogu uključivati mučninu i umor, između ostalog. Bol u vratu ili vilici također može biti znak angine, osnovnog srčanog problema koji se javlja kada vaše srce nema dovoljno kisika u krvi. Angina može izgledati kao pritisak ili stezanje u grudima, ali također može zračiti na druge dijelove tijela kao što su vrat, vilica, leđa ili ramena.

Uskoro se pomiče sat. Kako to utječe na naše zdravlje? Bezglutenska dijeta može ugroziti zdravlje čak i ako ste potpuno zdravi

9. Imate otežano disanje

Ako primijetite da se osjećate umorno kada trčite ili se penjete stepenicama, to je obično jedan od upozoravajućih znakova da vaše srce nije zdravo. “Najvažnija stvar koju prvo kažem ljudima je da razviju znanje o svom riziku u svom tijelu”, kaže dr. Phillips. “Trebaju znati što je normalno za njih kako bi znali kada se nešto razlikuje od njihovog uobičajenog stanja”. Zatražite od svog liječnika da obavi temeljan pregled vašeg zdravlja. Najbolje je da budete proaktivni u vezi sa svojim zdravljem srca i naučite kako da smanjite rizik od srčanog zastoja u budućnosti.

10. Vaši desni su natečeni

Za zdravo srce, potrebna su i zdrava usta. Osobe s oboljenjem desni često pate od natečenih desni uzrokovanih upalom, a upala u tijelu može povećati rizik od srčanog udara. “Ljudi koji imaju bolesti desni često imaju visoku razinu upale”, kaže dr. Michos. “Upala može pokrenuti upalu u cijelom tijelu”.

11. Imate srčane palpitacije

Svako srce koje brzo kuca ili preskoči može biti znak da vaš kardiovaskularni sustav “ne ide u dobrom ritmu”. Aritmija je stanje nepravilnog ritma srca koje može uzrokovati probleme sa srcem ako se ne liječi pravilno. “Ako vam srce lupa, obratite se svom liječniku; obavite EKG test za mjerenje otkucaja srca i električne aktivnosti srca ili stres test da bi se postavila dijagnoza i utvrdilo imate li zdravo srce”, kaže dr. Stephanie Coulter.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.