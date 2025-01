Gljivične akne: Uzrok, kako ih prepoznati, ali i liječiti na prirodan način?

Podijeli :

Gljivične akne predstavljaju dermatološki problem koji se često zanemaruje ili pogrešno dijagnosticira. Nerijetko se gljivične akne zamijene za obične akne.

Ova vrsti akni uzrokovane su gljivicama roda Malassezia, koje se prirodno nalaze na našoj koži. Izazivaju reakciju kada dođe do prekomjernog rasta kvasca Malassezia.

Nastanak gljivičnih akni zahtijeva poseban pristup u dijagnozi, tretmanu i prevenciji.

Stoga je važno razumjeti razliku između gljivičnih i bakterijskih akni kako bi se izbjegla nepotrebna uporaba antibiotika koji mogu dodatno pogoršati stanje.

Kako prepoznati gljivične akne?

Gljivice Malassezia, prirodni stanovnici kože, postaju problem kada se naruši ravnoteža kožnog mikrobioma, primjerice zbog pojačanog lučenja sebuma, oslabljenog imunološkog sustava ili korištenja proizvoda koji začepljuju pore.

Prema izvješću CDC-a, gljivice su oportunistički patogeni koji koriste uvjete poput vlažne kože, antibiotika ili hormonalnih promjena kako bi preuzeli dominaciju na koži.

To objašnjava zašto su gljivične akne često pogrešno dijagnosticirane kao bakterijske. Najgore od svega je to što tretmani za obične akne mogu pogoršati one gljivične.

Kako bi se to spriječilo, važno je dobro ih prepoznati. Gljivične akne se manifestiraju kao sitni prištići s bijelim vrhom, često popraćeni svrbežom. Često se pojavljuju skupljene zajedno.

Obično se pojavljuju na lokacijama linije kose, čela, sljepoočnice, obraza, sredine leđa te na gornjem dijelu prsa.

Za razliku od običnih akni, kod gljivičnih akni:

– nema dubokih cista ili bolnih čvorova

– promjene se javljaju u simetričnim nakupinama

– mogu se pogoršati nakon znojenja ili tijekom vrućih razdoblja godine

Stoga dermatolozi predlažu se prije korištenja tretmana na vlastitu ruku, ukoliko sumnjate na gljivične akne, obavezno odradite pregled.

Liječenje gljivičnih akni

Liječenje gljivičnih akni treba biti sveobuhvatno, usmjereno na suzbijanje gljivica, obnavljanje ravnoteže mikrobioma kože i sprječavanje ponovnog izbijanja.

Postoje medicinski i prirodni pristupi koji mogu pomoći, a njihova kombinacija često daje najbolje rezultate.

Za početak je važna prevencija, ali i znanje što može potaknuti pojačan rast kvasca Malassezia u folikulama dlake koje izazivaju gljivične akne.

One, jednostavno rečeno vole kada je:

– masna koža

– toplo, vlažno okruženje, posebice ako ima znoja na koži

– zarobljenu vlagu od primjerice sintetičke odjeće koja ne diše

– antibiotike koji smanjuju kožne bakterije i time dopuštaju prekomjerni rast gljivica

– slab imunitet koji olakšava razvoj gljivica

– oštećenja kože, druge infekcije poput dermatitisa, seboreje i slično

Samo liječenje će početi pregledom dermatologa koji će napraviti dijagnozu kože struganjem, vizualnim pregledom i pregledom na Woodovoj lampi.

Za liječenje se mogu koristiti različiti tretmani – medicinski koji mogu biti topikalni – te oralni.

1. Topikalni antifungalni preparati

Kreme, šamponi i losioni koji sadrže antifungalne tvari, poput ketokonazola, klotrimazola ili ciklopiroksa, najčešće su prvi korak u liječenju.

Ovi preparati djeluju tako da smanjuju populaciju gljivica na površini kože i u folikulima dlake. Na primjer, ketokonazol 2% koristi se dva puta tjedno kao šampon ili lokalna aplikacija na zahvaćena područja.

2. Oralni antifungalni lijekovi

Kod ozbiljnijih ili dugotrajnijih slučajeva, dermatolozi mogu propisati sistemske antifungalne lijekove, poput itrakonazola ili flukonazola.

Ovi lijekovi djeluju iznutra, ciljajući gljivice koje se šire dublje u koži ili u slučajevima kada topikalni tretmani nisu dovoljni.

Važno je slijediti preporuke liječnika, jer dugotrajna upotreba ovih lijekova može imati nuspojave poput hepatotoksičnosti.

Važno je biti dosljedan u tretmanu, jer gljivične akne obično zahtijevaju nekoliko tjedana do vidljivih rezultata.

Prirodno liječenje gljivičnih akni

Prirodni tretmani za gljivične akne nude alternativu konvencionalnim medicinskim pristupima, često koristeći sastojke koji su poznati po svojim antifungalnim i protuupalnim svojstvima.

Iako medicinski tretmani kao što su antifungalne kreme i lijekovi igraju ključnu ulogu u liječenju, mnogi se ljudi okreću prirodnim metodama kako bi ublažili simptome i spriječili ponovnu pojavu.

Ovi tretmani mogu biti posebno korisni u početnim fazama ili kao dodatak tradicionalnoj terapiji.

1. Ulje čajevca

Ovaj prirodni sastojak ima snažna antifungalna i protuupalna svojstva. Razrijeđeno ulje čajevca (npr. nekoliko kapi u žličici baznog ulja) može se nanijeti direktno na zahvaćena područja kako bi se smanjila iritacija i rast gljivica.

2. Jabučni ocat

Razrijeđen u omjeru 1:3 s vodom, jabučni ocat može se koristiti kao tonik za čišćenje kože. Njegova kiselost pomaže vratiti pH ravnotežu kože i stvara nepovoljno okruženje za gljivice.

3. Probiotici

Korištenje probiotika u prehrani, poput jogurta ili dodataka prehrani, može pomoći u održavanju zdrave crijevne mikroflore, što posredno podržava zdravlje kože i smanjuje rizik od gljivičnih infekcija.

4. Promjena navika i higijenskih rutina

Redovito čišćenje blagim sredstvima bez sulfata i alkohola pomaže ukloniti višak sebuma i spriječiti začepljenje pora.

Također, prestanite koristiti proizvode koji začepljuju pore (npr. bogate kreme, ulja za tijelo). Njih treba zamijeniti laganijim, nekomedogenim opcijama.

Na kraju, nošenje lagane, prozračne odjeće od prirodnih materijala poput pamuka smanjit će znojenje i trenje koje može pogoršati stanje.

5. Pravilna njega nakon znojenja

Nakon fizičke aktivnosti ili izlaganja vrućem vremenu, preporučuje se odmah tuširanje kako bi se uklonili znoj i višak sebuma koji pogoduju rastu gljivica.

Zaključak

Gljivične akne su izazovno, ali u potpunosti rješivo stanje. Razumijevanjem uzroka gljivičnih akni, izborom pravilnog tretmana i promjenama u svakodnevnim navikama, moguće je liječiti i prevenirati ovo stanje.

