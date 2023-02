Podijeli :

Izvor: Pixabay

Unatoč tomu što postoje osobe koje zaista uživaju u pušenju, vjerujemo da su se i one barem jednom zapitale "kako prestati pušiti?". Svima je dobro poznato kako je pušenje opasna, nezdrava i prljava navika te da od cigareta ne dobivamo baš ništa dobro. Međutim, prestati pušiti nije lako jer i to je vrsta ovisnosti koja može izazvati apstinencijsku krizu zbog koje mnogi ipak pokleknu i zapale još jednu cigaretu. A nakon toga se sve samo nastavlja dalje, kao da nikada niste ni prestali pušiti, zar ne?

Da bismo otkrili kako prestati pušiti, moramo prvo znati kako i zašto uopće nastaje ovisnost o cigaretama. Nakon toga donosimo nekoliko uspješnih iskustava kako prestati pušiti.

Zašto smo ovisni o cigaretama?

Glavni sastojak u cigaretama koji izaziva ovisnost je nikotin. Dok se o njemu pišu i pjesme, upravo on je zaslužan za one trenutke kada biste baš jako željeli zapaliti cigaretu. Nalazi se u svim duhanskim proizvodima – cigaretama, ulju za parilice i duhanu za žvakanje.

Kada pušimo, nikotin iz cigarete vrlo brzo dolazi do našeg mozga, istraživanja kažu da se to događa u samo nekoliko sekundi. Nikotin tada u mogu aktivira proizvodnju dopamina, hormona “sreće” koji nam automatski daje dobar osjećaj. Dopamin razgradnjom stvara adrenalin što znači da se pušenjem cigareta stvaraju dva osjećaja u tijelu – sreća i uzbuđenost. Sasvim je logično da, znajući da je cigareta ta koja nam je pružila taj osjećaj, sežemo za idućom. Dopamin djeluje na receptore koji su u našem tijelu odgovorni za kretanje, kognitivno pamćenje, učenje, razmišljanje, hranjenje, spavanje i osjećaj boli.

Kada odlučimo da ćemo prestati pušiti, maknemo se od cigarete pa tako smanjujemo razinu dopamina na koju smo navikli tijelo.

Ovo su najčešći simptomi koji se pojavljuju nakon prestanka pušenja:

– umor, loše raspoloženje

– anksioznost

– rastresenost i živčanost

– teško kontroliranje ponašanja

– razmišljanje o cigaretama kroz dan, želja da zapalite cigaretu je velika

– problemi s koncentracijom i pamćenjem

– smanjeni impulsi i reakcije

Ono što najviše osjećamo nakon što odlučimo prestati pušiti jest to da postajemo više umorni, lošeg raspoloženja i teže spavamo. Tada mozak počinje tražiti taj stimulans koji nam čini dobar osjećaj. Tako nastaje ovisnost – mozgu dajemo još, a s više poticanja, naše tijelo traži više i više. Samo tako smo stvorili začarani krug.

Najgore nuspojave pušenja

Najveći poticaj kako prestati pušiti svakako su nuspojave pušenja cigareta koje mogu biti vrlo opasne za naše zdravlje.

Procjenjuje se da preko 16 milijuna osoba samo u SAD-u pati od neke bolesti koje su uzrokovale cigarete. Na svaku osobu koja umre od posljedica pušenja je njih 30 koji žive s teškom bolešću uzrokovanu pušenjem cigareta.

Opasnost je najveća kod mladih osoba koje su često pušači te kod trudnica kod kojih duhanski dim uvelike može utjecati na plod i njegov razvoj. Nuspojave pušenja idu od problema s cirkulacijom krvi do tumora, dijabetesa i drugih kroničnih oboljenja. Ove posljedice će osjetiti i pasivni pušači koji ne moraju zapaliti niti jednu cigaretu u životu. Procjenjuje se da pasivno pušenje uzrokuje oko 40 tisuća smrti u SAD-u.

Ovo su samo neke od nuspojava koje se događaju kod pušača, aktivnih i pasivnih:

– bolesti srca zbog oslabljene cirkulacije i djelovanja adrenalina na otkucaje srca

– povećan rizik od srčanog udara i povećan rizik od koronarne bolesti srca

– bolesti pluća (povećan rizik od razvijanja tumora pluća i grla, razvijanje kronične plućne bolesti, bronhitis, povećan rizik od nastanka tuberkuloze)

– razvijanje dijabetesa

– problemi s razvojem i kostima: razvijanje reumatoidnog artritisa

– oslabljen imunitet i veće mogućnosti zaraze bakterijama i virusima

– povećana sklonost nastanku raznih alergija

– razvoj gastritisa zbog povećanog izlučivanja želučane kiseline

Iskustva ljudi iz Hrvatske koji su uspjeli prestati pušiti

Ako ove nuspojave pušenja nisu dovoljne da bacite cigarete u smeće, u nastavku donosimo iskustva kako prestati pušiti. Većina pušača će reći kako ne postoje posebni trikovi, meditacije, hipnoze i slično već dobra volja i iskrena snaga da cigarete maknete od sebe i više ih ne primite.

Ovo su najčešći savjeti kako prestati pušiti:

– stvorite čvrstu odluku

– zamijenite cigaretu s kemijskom ili nečim drugim u prstima, ponekad je samo stvar navike

– maknite se iz mjesta u kojima se puši

– maknite se od ljudi koji puše

– stvorite naviku koja će zamijeniti pušenje

– meditirajte

– izađite češće na svjež zrak

– vodite dnevnik

– nagradite se kada uspijete

– tražite podršku okoline

Neke je natjerala bolest

Mnogima je pomogla podrška okolina, a neke je na prestanak pušenja primorala situacija ili bolest.

Dario iz Hrvatske ima 40 godina i ne puši već duže od 10 godina nakon jednako toliko godina pušenja.

“Odlučio sam se baciti cigaretu nakon skoro deset godina pušenja i to zbog operacije. Počeo sam pušiti zbog ekipe još u srednjoj i sve se to činilo skroz dobro dok nisam unazad par godina počeo kašljati. S vremenom se taj kašalj pretvorio u iskašljavanje i baš je bilo ružno. Nevezano uz to sam završio na operacijskom stolu pa mi je liječnik rekao da nakon operacije neću smjeti pušiti barem par mjeseci. Tada sam odlučio, uz podršku djevojke kojoj je moje pušenje uvijek smetalo, da ću prestati zauvijek. I tako je bilo. Zapalio sam još jednu cigaretu da se pozdravim s tom navikom i od onda nisam zapalio niti jednu. I dalje sam u nekim situacijama pasivni pušač, no to je teško izbjeći. Od onda nisam pao u napast”, rekao je.

Magdalena iz Zagreba ima 27 godina i ne puši već šest godina. Razlog je bila neobična bol u srcu.

“U životu se nisam toliko prepala kao u trenutku kada sam u javnom prijevozu osjetila da me presjeklo srce. Prije nego sam ušla u tramvaj sam završila s cigaretom i kada sam ušla osjećala sam se nekako slabo. Srce mi je tako jako počelo kucati, lagano mi se zavrtjelo u glavi. A onda sam osjetila stezanje i probadanje srca. Toliko me bilo strah da imam srčani da sam se skoro onesvijestila. Srećom, dobri ljudi su me podigli. Nakon pregleda je ustanovljeno da je sve u redu i da je to bila samo epizoda. Od tog trenutka mi nije više palo na pamet uzeti cigaretu jer sam uvjerena da sam to osjećala baš zbog toga”, rekla je naša sugovornica.

Lucija ima 33 godine i prestala je pušiti zbog mučnina.

“Prestala sam pušiti prije par godina nakon što mi se počela jako stvarati kiselina u želucu. Nakon svake cigarete, a posebno u kombinaciji s kavom ili alkoholom, bi imala žgaravicu. Znao me boljeti želudac i znalo bi mi biti jako slabo. Nekih jutara bih umjesto doručka zapalila cigaretu i ta grozna navika mi je stvorila gastritis s kojim se i danas borim. Nakon što sam prestala pušiti trebalo je niti tjedan dana da mi se organizam vrati u normalu. Pušenje mi više ne pada na pamet”, tvrdi ona.

Uspjeh kroz jogu i meditaciju

Antonio ima 44 godine i njegovo iskustvo kako prestati pušiti uključuje meditaciju i promjenu životnih navika.

“Oduvijek sam mislio da su meditacije, hipnoze i slične stvari potpune gluposti. A onda me prijateljica nagovorila na jogu i meditaciju jer mi je rekla da mi koža izgleda sve gore, odnosno, da izgledam starije nego što jesam. To me dosta pogodilo jer sam uvijek brinuo oko svog fizičkog izgleda. Morao sam napraviti odluku da ću se riješiti cigareta i svaki put kada bi htio zapaliti bih odradio kratku meditaciju i sam sebe uvjeravao da mi to ne treba. Govorio sam si sve dobre stvari koje dobivam ako ne pušim. Bilo je jako teško, posustao sam par puta, neću lagati. Ali sada ne pušim već tri godine i jako sam ponosan na sebe. Izgledam bolje, osjećam se bolje, imam više energije i osjećam se življe jer nisam ovisan”, zaključio je naš sugovornik.

