Nevjerojatno svestrana namirnica: Evo na koje načine jogurt može poboljšati zdravlje

Jogurt - mliječni proizvod koji je nevjerojatno svestran. Možete ga koristiti kao bazu za svoju jutarnju porciju granole, kao međuobrok koji ćete pojesti na poslu, kao zdravi desert ili čak kao osnovu za domaći preljev za salatu ili marinadu. Osim toga, danas postoji više opcija nego ikad za odabir, od grčkog do islandskog skyra, punomasnog do nemasnog i visokoproteinskog do bezlaktoznog. Koju god vrstu jogurta preferirate, vjerojatno ste do sada već postali svjesni da ova namirnica ima više od nekoliko zdravstvenih prednosti.

Bogat je hranjivim tvarima kao što su proteini, kalcij i probiotici. Jogurt se dugo povezivao sa snagom kostiju, zdravljem crijeva i regulacijom težine. Ali znate li koje su druge potencijalne dobrobiti i nuspojave svakodnevnog konzumiranja jogurta? Jer to je tek početak. “Pokazalo se da česta konzumacija jogurta poboljšava čimbenike rizika za kardiovaskularne bolesti, smanjuje rizik od dijabetesa i poboljšava imunološku funkciju”, kaže liječnik Brooke Glazer. I to nije sve!

Ako ste ljubitelj jogurta ili ga samo pokušavate dosljednije uključiti u svoju prehranu, čitajte dalje kako biste saznali više o mogućim dobrobitima i nuspojavama svakodnevnog konzumiranja jogurta.

1. Dodatna doza proteina

Jogurt – osobito grčki jogurt ili islandski skyr – može biti izvrstan za povećanje količine proteina uz niske razine šećera i masti.

Budući da vam proteini mogu pomoći da ostanete siti smanjujući hormone gladi i minimizirajući žudnju, visokoproteinska hrana poput jogurta može biti idealna kao jutarnji obrok koji možete preliti voćem, granolom ili orašastim plodovima, ili kao popodnevni međuobrok koji vam može pomoći da ostanete siti sve do večere.

2. Poboljšanje krvnog tlaka

Istraživanje pokazuje da je jogurt dobar za srce i može pomoći u snižavanju krvnog tlaka.

Studija iz 2018. objavljena u časopisu Journal of Hypertension otkrila je da je veća konzumacija mliječnih proizvoda – osobito mliječnog jogurta – povezana s manjim brojem slučajeva visokog krvnog tlaka kod odraslih. Točnije, konzumiranjem više jogurta i pažljivije biranje namirnica kombinacija je koja je povezana s 30% nižim rizikom od visokog krvnog tlaka.

Drugo istraživanje pokazalo je da veći unos proteina također može biti povezano s nižim razinama krvnog tlaka, što je još jedan način na koji bi jogurt mogao pomoći.

3. Vaše razine “lošeg” kolesterola mogu se smanjiti

Osim što može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, jogurt također može pomoći vašem srcu tako što potencijalno pomaže u kontroli razine kolesterola u krvi. Jedna studija koja je objavljena u Journal of Dairy Sciences proučavala je učinke probiotičkog jogurta na sudionike s dijabetesom tipa 2. Otkrili su da je dnevna konzumacija ovog jogurta povezana s nižim ukupnim kolesterolom, piše Eat Healthy.

4. Povećat ćete unos kalcija

Osim proteina, korisna hranjiva tvar kojom jogurt može opskrbiti vaše tijelo je kalcij koji je neophodan za funkcije koje se odnose na vaše mišiće, živce, krvne žile i kosti. Na primjer, vaše kosti sadrže veliki udio kalcija, a kada ne unosite dovoljno kalcija kroz hranu koju jedete, vaše tijelo zapravo počinje povlačiti kalcij iz vaših kostiju. To je jedan od razloga zašto je kalcij u prehrani toliko važan.

Svi mliječni proizvodi, uključujući jogurt, bogati su izvori kalcija pa je redovita konzumacija mliječnog jogurta (neće svi jogurti biljnog podrijetla sadržavati kalcij) učinkovit način unosa dovoljne količine kalcija u tijelo.

5. Vaš probavni trakt će dobiti dodatnu pomoć

Dok riječ “bakterija” može automatski izazvati negativne asocijacije, postoje “dobre” bakterije koje su ključne za pravilno funkcioniranje probavnog trakta. Jedan od načina na koji možete povećati razinu tih dobrih bakterija je konzumacija probiotika: živih mikroorganizama koji se nalaze u određenoj hrani i dodacima prehrani.

Prema Lindsey Kane, direktorici prehrane u Sun Basketu, održavanje zdravog crijevnog mikrobioma — što je zbirka mikroorganizama, uključujući bakterije, gljivice i viruse, koji žive u vašem debelom crijevu — promiče redovitost rada crijeva, smanjuje nadutost i opću nelagodu u probavnom sustavu te ublažava simptome povezane s Crohnovom bolešću, ulceroznim kolitisom i IBS-om.

Nažalost, nisu svi jogurti jednaki u pogledu probiotika. “Većina jogurta prolazi pasterizaciju nakon fermentacije, a ovaj proces pasterizacije uništava osjetljive probiotike uzgojene tijekom fermentacije, zbog čega gubite sve prednosti koje su nekada nudili”, kaže Kane. Iz tog razloga, Kane preporučuje odabir jogurta s oznakom koja pokazuje da sadrži žive i aktivne kulture.

U idealnom slučaju, Kane savjetuje odabir one koja sadrži više sojeva bakterija. “Razmišljajte o tome kao o diverzifikaciji svog popisa za sportski tim”, objašnjava ona. “Potrebne su vam sve vrste igrača da biste izgradili svestranu jedinicu, od kojih svaki doprinosi različitim vještinama i talentima kako bi stvorili snažnu i otpornu momčad sposobnu nositi se s bilo kojim protivnikom koji im se nađe na putu.” Osim toga, sve dok se odlučite za proizvod koji ne sadrži hrpe dodanog šećera, jogurt definitivno može biti super zdrava komponenta vaše dnevne prehrane.

6. Vaš će imunološki sustav dobiti određenu podršku

Govoreći o probioticima, Glazer napominje da zdrava crijeva igraju ključnu ulogu u tome da se možete obraniti od bolesti reguliranjem onoga što prolazi kroz sluznicu i ulazi u vaš krvotok.

“Poput izbacivača koji odlučuje tko će ući u noćni klub, naš mikrobiom sprječava opasne bakterije da uđu u naše tijelo, čime pomaže imunološkoj funkciji”, kaže Glazer. “Budući da jogurt sadrži probiotike koji stvaraju zdravija crijeva, a crijeva reguliraju imunološku funkciju, konzumiranje jogurta može poboljšati imunitet.”

Kane također ističe da se pokazalo da probiotici potiču sintezu prirodnih antitijela i imunoloških stanica kao što su limfociti i T-stanice koje mogu napasti invaziju virusa i toksina.

7. Poboljšat će vam se mentalno zdravlje

Sjećate li se one prijateljske flore spomenute ranije? Prema Kaneu, probiotici ne utječu pozitivno samo na vaše fizičko, već i na mentalno zdravlje.

Sve veći broj studija pokazao je da veza crijeva i mozga definitivno postoji – a Kane napominje da su neka istraživanja otkrila da probiotici poboljšavaju tjeskobu, depresiju, stres, raspoloženje i pamćenje. Iako vjerojatno nećete primijetiti ove učinke nakon samo jedne porcije jogurta, ako ga jedete redovito, to bi definitivno moglo napraviti razliku s vremenom.

8. Vaše će tijelo poslati signale sitosti vašem mozgu

Pod uvjetom da se odlučite za jogurt s visokim udjelom proteina, postoji dobra vjerojatnost da ćete se osjećati zadovoljno nakon što ga pojedete. Ovo je osobito istinito ako jogurt nije nemastan.

“Jogurt je nutricionistički pokretač — pun je proteina, masti i ugljikohidrata, trostruka prilika za dugotrajnu sitost i energiju”, kaže Kane. To je razlog zašto je jogurt tako idealan međuobrok za suzbijanje napadaja gladi.

9. Dobit ćete dozu mnogo vitalnih nutrijenata

Osim probiotika, jogurt je prepun mnogih drugih nutrijenata od kojih vaše tijelo može imati koristi. Na primjer, Kane kaže da ćete dobiti pristojnu dozu fosfora (za zdravlje kostiju), magnezija (koji podržava energetski metabolizam, san i raspoloženje) i kalija (koji regulira krvni tlak, pokretljivost mišića i oporavak). I to nije sve.

“Probiotici zapravo proizvode i vitamin K, koji se koristi za zdravu koagulaciju krvi (zgrušavanje) za potporu ozdravljenja”, kaže Kane.

Jedna mana: možete konzumirati puno dodanog šećera

Jogurt može vašem tijelu pružiti dodatnu količinu proteina i drugih korisnih hranjivih tvari, ali mnoge kupovne varijante dolaze prepune viška šećera. Njihov okus breskve možda ima malo masti, ali sadrži samo pet grama proteina i nevjerojatnih 21 grama šećera.

Ako pokušavate ograničiti konzumaciju slatkih stvari, pokušajte s čistim jogurtom i zasladite ga svježim voćem ili malom kapljicom meda ili javorovog sirupa.

“Malo vanilije ili prstohvat cimeta također čine čuda u stvaranju osjećaja slatkoće bez dodavanja šećera”, kaže Kane.

