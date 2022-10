Novi val covida prijeti Europi, kampanja docjepljivanja spora

Podijeli:







Izvor: Pexels / Ilustracija

Čini se da bi novi val covida-19 mogao stići u Europu s pojavom hladnijeg vremena, dok stručnjaci za javno zdravstvo kažu da će zamor od cjepiva i zbunjenost oko vrsta dostupnih cjepiva vjerojatno ograničiti doseg docjepljivanja.

Na podvarijante omikrona BA.4/5 koje su dominirale ovog ljeta još uvijek otpada većina infekcija, ali novije podvarijante također uzimaju maha.

Znanstvenici prate stotine novih oblika omikrona, rekli su ovaj tjedan dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Podaci WHO-a objavljeni kasno u srijedu pokazali su da u Europskoj uniji (EU) ima 1,5 milijuna slučajeva, to je osam posto više u odnosu na prethodni tjedan, unatoč velikom smanjenju testiranja.

Globalno, broj slučajeva nastavlja opadati.

Broj hospitalizacija u mnogim zemljama Unije, kao i u Velikoj Britaniji, porastao je posljednjih tjedana.

Prošloga tjedna je broj hospitaliziranih sa simptomima bolesti covid-19 porastao za gotovo 32 posto u Italiji, dok je broj hospitaliziranih na intenzivnoj njezi porastao za 21 posto u usporedbi s prethodnim tjednom, prema podacima koje je prikupila neovisna znanstvena zaklada Gimbe.

U istom tjednu, broj hospitalizacija zaraženih covidom u Britaniji povećao se za 45 posto u odnosu na tjedan ranije.

Cjepiva prilagođena omikronu dostupna su u Europi od rujna. Postoje dvije vrste cjepiva za podvarijante BA.1 kao i BA.4/5 koje su dostupne uz postojeća cjepiva prve generacije.

U Velikoj Britaniji su samo cjepiva prilagođena podvarijanti BA.1 dobila zeleno svjetlo.

Europski i britanski dužnosnici odobrili su najnovija docjepljivanja samo za odabrane skupine ljudi, uključujući starije osobe i osobe kompromitiranog imunološkog sustava.

Stručnjaci za javno zdravstvo kažu da situaciju dodatno komplicira “izbor” cjepiva za docjepljivanje, što bi moglo dodatno zbuniti potencijalno zainteresirane, navodi Reuters.

Ali spremnost za primanje nove doze cjepiva, koja nekima može biti četvrta ili peta, slabi.

“Za one koji su možda manje zabrinuti poruka da je sve gotovo u kombinaciji s nedostatkom bilo kakve veće reklamne kampanje vjerojatno će smanjiti docjepljivanje”, rekao je Martin McKee, profesor europskog javnog zdravlja na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dakle, sve u svemu, bojim se da će obuhvat biti prilično manji”, dodao je.

“Još jedna zbunjujuća činjenica je da je prilično velik udio populacije možda imao i epizodu s covidom-19 posljednjih mjeseci”, rekla je Penny Ward, gostujuća profesorica londonskom King’s Collegeu.

Neki mogu pogrešno zaključiti da će nakon primarnog cijepljenja i preboljenja covida-19 ostati imuni, dodaje Ward.

Od 5. rujna, kada su u EU uvedena nova cjepiva, oko 40 milijuna doza cjepiva proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderna isporučeno je zemljama članicama, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Međutim, tjedno se u Europskoj uniji u rujnu cijepilo između 1 i 1,4 milijuna ljudi, u usporedbi sa 6-10 milijuna tjedno prije godinu dana, pokazuju podaci ECDC-a.