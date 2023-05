Prirodni lijek za nervozna crijeva: Čajevi i začini koji će poboljšati probavu

Podijeli :

Pixabay

Sindrom iritabilnog crijeva ili poznatije nervozna crijeva grupa je simptoma koji utječu na probavni sustav. Riječ je o funkcionalnom poremećaju probavnog sustava koji se manifestira simptomima poput bolova u trbuhu, nadutosti, proljeva ili zatvora, a povezan je s abnormalnom osjetljivošću i pokretljivošću crijeva.

Nervozna crijeva i kako riješiti problem

Rješavanje svakog problema potječe od razumijevanja uzroka. Međutim, točan uzrok sindroma iritabilnog crijeva nije poznat, no smatra se da je povezan s kombinacijom čimbenika, uključujući stres, prehranu i životni stil. Neki od čimbenika koji mogu doprinijeti nastanku IBS-a uključuju:

· promjene u sastavu mikroflore u crijevima

· abnormalna aktivnost crijevne muskulature

· promjene u osjetljivosti crijevnih živčanih završetaka

· prekomjerno reagiranje na normalnu crijevnu aktivnost

· poremećaji crijevnog motiliteta/kretanja hrane kroz probavni sustav

· disfunkcija crijevne barijere

Kada dođe do nervoznih crijeva simptomi mogu biti različiti, no najčešće se radi o bolovima i grčevima u abdomenu te pojavi nadutosti i vjetrova. Ističu se i poremećaji u pražnjenju crijeva koji mogu biti prečesti ili prerijetki. Moguće su i promjene u izgledu stolice. Kada dođe do navedenih nuspojava koje se ponavljaju kroz duži period, vrijeme za traženje pomoći liječnika.

Nervozna crijeva nisu specifična bolest i ne uzrokuje trajna oštećenja crijeva, ali može značajno utjecati na kvalitetu života.

Prirodni lijekovi za nervozna crijeva

Ne postoji lijek za nervozna crijeva, ali postoje određena rješenja i sastojci koji mogu pomoći u smanjivanju simptoma. Liječenje ovog sindroma će biti različito kod svake osobe. Nerijetko liječenje uključuje promjenu prehrane, dijetu i uvođenje namirnica koje se do sada nisu koristile poput probiotika i vlakana. Neke od namirnica koje možete uvesti u prehranu su:

#related-news_0

· probiotici – poboljšavaju ravnotežu crijevnih bakterija i pomažu u smanjenju upale u crijevima

· menta – može pomoći u smanjenju grčeva u crijevima i ublažavanju boli

· kurkuma – ima protuupalna svojstva koja mogu smanjiti upalu u crijevima

· čaj od kamilice – djeluje umirujuće i pomaže u smanjenju stresa i tjeskobe koji mogu pogoršati simptome

· đumbir – smanjuje upale i ublažava bol u crijevima

· sjeme lana – bogato je vlaknima koja mogu pomoći u ublažavanju zatvora

· maslinovo ulje – ima protuupalna svojstva i može pomoći u smanjenju upale u crijevima

U nastavku donosimo namirnice koje mogu koristiti kao prirodni lijek za nervozna crijeva.

Probiotici

Probiotici su živi mikroorganizmi, najčešće bakterije, koje se uzimaju kao dodatak prehrani radi poboljšanja zdravlja. Mogu biti dobar prirodni lijek za nervozna crijeva jer potiču rast korisnih bakterija u crijevima smanjujući tako količinu patogenih bakterija koje mogu izazvati razne probavne smetnje. Neki probiotici mogu pomoći u održavanju crijevne barijere koja sprječava prodiranje štetnih tvari iz crijeva u krvotok. Osim toga, mogu poboljšati crijevni motilitet što može smanjiti simptome poput zatvora i nadutosti. Ovaj prirodni lijek za nervozna crijeva može utjecati i na imunološki sustav, pomažući u održavanju ravnoteže i sprječavanju raznih infekcija u crijevima.

Važnost probiotika u probavi povezana je s njihovom sposobnošću da oblikuju crijevnu mikrofloru koja podržava zdravlje probavnog sustava. Kada se održava zdrava crijevna mikroflora, probavni sustav funkcionira učinkovitije i manje su šanse za razvijanje problema.

Čaj od mente i kamilice

Kao prirodni lijek za nervozna crijeva se mogu koristiti razni domaći čajevi. Primjeri su čaj od mente, čaj od kamilice, čaj od đumbira. Svi navedeni imaju posebna svojstva koja djeluju kao prirodni lijek za nervozna crijeva.

#related-news_1

Menta je prirodni analgetik te ima umirujuć učinak na živčani sustav. Kada se konzumira, mentol se oslobađa u crijevima i tamo djeluje na receptore koji kontroliraju kontrakcije crijevnih mišića. To može pomoći u smanjenju napetosti i grčeva u crijevima, čime se smanjuje nelagoda i bolovi u trbuhu. Čaj od mente se može koristiti i kod zatvora i kod proljeva. U slučaju zatvora, ovaj prirodni lijek za nervozna crijeva pomaže u ublažavanju napetosti u crijevima i poticanju peristaltike, što pomaže u pokretanju probavnog procesa. U slučaju proljeva, menta može pomoći u smanjenju upale i ublažavanju grčeva koji mogu biti uzrokovani proljevom. Pokazalo se da može pomoći i u smanjivanju vjetrova.

Čaj od kamilice kao prirodni lijek za nervozna crijeva koristi se kako bi smirio probavu. Kamilica sadrži spoj zvan bisabolol koji ima antispazmodičko djelovanje, što znači da može pomoći u opuštanju mišića crijeva i ublažavanju grčeva. To može smanjiti bolove i nelagodu povezanu s nervoznim crijevima. Uz to ima i protuupalno djelovanje koje može pomoći kod smanjivanja upale u crijevima. Smanjuje i simptome poput žgaravice, zatvora, vjetrova.

Đumbir

Đumbir je korijen koji se nerijetko koristi u azijskoj kuhinji, ali i medicini kao prirodni lijek za probavu. Ima protuupalna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju upale u crijevima i ublažavanju simptoma poput bolova, grčeva i nadutosti. Djeluje tako da inhibira aktivnost enzima koji uzrokuju upalu i smanjuje stvaranje slobodnih radikala koji doprinose oštećenju

crijevnih stanica. Potiče peristaltiku crijeva, što pomaže u pokretanju hrane kroz probavni trakt i sprječavanju nakupljanja plinova i stvaranja crijevnih grčeva.

Osim toga, đumbir može biti koristan u općenitom poboljšanju probave. Stimulira proizvodnju probavnih sokova i enzima, što može poboljšati apsorpciju hranjivih tvari iz hrane. Također može imati blagi laksativni učinak što može pomoći kod zatvora.

Maslinovo ulje

Hladno prešano i nerafinirano maslinovo ulje ima brojne blagodati na probavu te se može koristiti kao prirodni lijek za nervozna crijeva. Ovo ulje sadrži mononezasićene masne kiseline koje su korisne za smanjenje upale u crijevima. Upala u crijevima inače može uzrokovati iritaciju i simptome poput bolova, grčeva i nadutosti. Maslinovo ulje također sadrži antioksidanse koji mogu pomoći u sprečavanju oštećenja crijevnih stanica od slobodnih radikala. To može pomoći u smanjenju rizika od razvoja upalnih stanja i bolesti probavnog sustava

#related-news_2

Osim toga, maslinovo ulje djeluje kao blagi laksativ koji može pomoći u reguliranju probave i sprječavanju zatvora. Također može pomoći u smanjenju simptoma žgaravice i poboljšanju apsorpcije hranjivih tvari iz hrane.

Kurkuma

Kurkuma je praškasti začin intenzivne žute ili narančaste boje koji se koristi u kuhinjama diljem svijeta. Ima blagotvorna svojstva za zdravlje probave te se može koristiti kao prirodni lijek za nervozna crijeva. Kurkuma sadrži aktivni spoj kurkumin koji ima protuupalna svojstva te može pomoći u smanjenju upale u crijevima. Smanjuje nadutost i grčeve, a može smanjiti i žgaravicu.

Uz to potiče proizvodnju žuči koja pomaže u probavi masti i apsorpciji hranjivih tvari iz hrane. Također sadrži i antioksidanse koji mogu pomoći u sprečavanju oštećenja crijevnih stanica što smanjuje rizik od pojave upalnih procesa koji onda uzrokuju naporne simptome.