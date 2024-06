Provjerite susjede koji žive sami: I temperature u zatvorenom mogu biti fatalne

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Tijekom toplinskih valova većina pažnje javnosti usredotočena je na visoke vanjske temperature koje mogu prouzročiti ozbiljne zdravstvene komplikacije.

No mnogim ljudima, naročito onima koji nemaju klima uređaje, temperature u zatvorenim prostorima također mogu biti opasne, rekla je Leah Schinasi, profesorica medicine rada i okoliša na filadelfijskom sveučilištu Drexel.

Schinasi i drugi istraživači s Drexela u nedavno objavljenom članku o pregrijavanju zatvorenih prostora istaknuli su da mnoge ranjive skupine, uključujući veoma stare i mlade, provode većinu vremena u zatvorenom, no možda ne mogu adekvatno rashladiti svoje domove za vrijeme toplinskog vala.

“Unutra zapravo može biti toplije nego vani. Mnogi ljudi s manjim prihodima nemaju pristup sustavima za klimatizaciju, a čak i ako imaju, mnogi od njih si ne mogu priuštiti energetske troškove”, rekla je Schinasi.

Visoke unutarnje temperature tijela opasne

To može dovesti do opasno visokih unutarnjih temperatura, koje mogu značajno utjecati na zdravlje osobe, napisali su autori studije u časopisu Heliyon. Pregrijavanje zatvorenih prostora može, među ostalim, dovesti do srčanih i respiratornih poteškoća, većeg rizika od krvnih ugrušaka i poremećaja u radu bubrega.

“Važno je naglasiti da je vrućina izvor opasnosti za ljudsko zdravlje”, kazala je Schinasi.

Opasnosti visokih temperatura u zatvorenim prostorima nisu dovoljno istražene, dodala je, rekavši da je ključno za dužnosnike javnog zdravstva da razmotre potrebe ljudi koji se ne mogu skloniti u klimatizirani prostor tijekom toplinskog vala.

Za vrijeme toplinskih valova ljudi mogu spustiti rolete kako bi blokirali dio vrućine, piti dovoljno vode, nositi laganu odjeću i tuširati se kako bi se rashladili. Trebali bi također razmisliti o tome da provjere kako su im susjedi koji žive sami ili možda nemaju primjerenu klimatizaciju.

