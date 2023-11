Spavate s upaljenim grijanjem? Evo zašto to može biti loše za vaše zdravlje

Podijeli :

Započela je sezona grijanja, a mnogi od nas griju svoje domove i tijekom noći. No, ostavljanje radijatora uključenim dok spavate moglo bi imati negativne učinke na vaš san, kožu i cjelokupno zdravlje, piše Huffington Post.

Vaše je tijelo vrlo osjetljivo na toplinu kada pokušavate zaspati. Sjećate se kako je bilo teško spavati tijekom toplinskog vala? Razlikuje se od osobe do osobe, ali u organizaciji The Sleep Foundation smatraju da je idealna temperatura oko 15,6 °C do 20 °C za idealan noćni san, prenosi Net.hr.

Ako vam je toplo tijekom spavanja, to bi vas moglo probuditi. Petina onih koji su spavali dok im je radilo grijanje priznala je da se “probudila iz sna pregrijana i mokra od znoja”. Sezona je prehlade i gripe, stoga je važno učiniti sve što možete kako biste očuvali dišne ​​putove čistima, uključujući i gašenje grijanja preko noći.

Ostavljanje radijatora uključenim dok spavate moglo bi imati negativne učinke na vaš san, kožu i cjelokupno zdravlje.

Centralno grijanje isušuje nos, grlo i kožu

Istraživanje Medicinskog sveučilišta u Varšavi pokazalo je da su “određene metode grijanja u zatvorenom prostoru važni čimbenici rizika za pojavu alergijskog rinitisa i astme”.

Centralno grijanje isušuje vaš nos i grlo, što dovodi do manje zaštite sluznice, pa ako šmrčete, koliko god se činilo ludo, možda biste trebali isključiti grijanje noću. Centralno grijanje, također, može isušiti kožu, a ako ga ne isključujete po noći, može dodatno isušiti kožu.

“Pazite da grijanje bude isključeno tijekom noći kako biste ublažili suhoću kože, osobito ako imate kožna oboljenja poput ekcema ili drugih upalnih problema, kao i da biste uštedjeli novac”, rekla je dr. Hiba Injibar iz Klinike Dermasurge za Glamour.

