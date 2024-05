Što se događa ako vam muha završi u piću?

Podijeli :

Unsplash/Chris Curry

Je li bolje ukloniti muhu iz pića i popiti ga, ostaviti ga ili je bolje naručiti novo?

S druge strane, muhe su veoma potrebne u našim životima i za našu okolinu, jer su prirodni čistači nereda. Jedu sve: od trulog lišća, trulih leševa do izmeta. I tu leži razlog zašto ne volimo muhe – povezujemo ih s prljavštinom.

Pa što da radimo ako nam muha uđe u piće? Trebamo li je ukloniti i nastaviti piti ili trebamo ostaviti piće, čak i ako je muha u njemu samo kratko?

Primrose Freestone, viša predavačica kliničke mikrobiologije na britanskom sveučilištu Leicester, napisala je u časopisu The Conversation o slučaju kada je vinska ili voćna mušica pala u čašu vina. Iako se ova vrsta muhe mnogima čini manje prljavom od obične kućne muhe, ona živi i hrani se u kantama za smeće, kompostnim kantama ili drugim mjestima gdje se često nalazi trula hrana, piše portal Live Science. “Hrana koja truli je bogata mikrobima, koje muha može pokupiti na svom tijelu i odnijeti do mjesta slijetanja”, piše Freestone. To može uključivati ​​bakterije E. coli, Listeria, Shigella ili Salmonella. Stoga, u principu, nije bitno da li u vino pada obična muha ili vinska mušica.

Recite zbogom dosadnim muhama: Riješite ih se pomoću ova dva jeftina sredstva Muhe opsjedaju vašu hranu? Evo kako ih se riješiti uz prirodne načine i trikove

Međutim, hoće li vas ove bakterije (ako su prisutne) zaista zaraziti ovisi o nekoliko faktora. Prije svega, gdje je muha bila prije nego što je upala u vaše piće, koliko je dugo tu ostala, kao i u kakvo je piće upala.

Gdje se muha nalazila prije nego što je ušla u piće i koliko je dugo tu ostala, određuje količinu bakterija koja je uspjela prenijeti na nju. O tome ovisi i broj bakterija, takozvana infektivna doza, koja završi u napitku.

Ako muha sleti u vodu ili slatko piće, ta doza je vjerojatnija nego ako sleti u vino ili žestoka pića. Vino obično sadrži osam do 14 posto etanola i ima pH od oko četiri ili pet. “Nekoliko laboratorijskih studija pokazalo je da kombinirani efekti vinskog alkohola i organskih kiselina poput jabučne kiseline mogu inhibirati rast E. coli i salmonele”, napisala je Freestone, dodajući da su sve vrste vina “prirodno antibakterijske”. To znači da mikrobi koje je u vinu taložila dosadna mušica nemaju toliko šanse da izazovu infekciju, “jer su previše oštećeni”. Osim toga, mikrobi koji kasnije prežive u vinu suočavaju se i s jakom kiselinom u želucu, probavim enzimima u crijevima i “uvijek opreznom” odbranom imunološkog sistema, navela je Freestone.

Čak i ako muha upadne u bezalkoholno piće, vjerojatnost zaraze bakterijom koju nosi je izuzetno mala, ali se naravno ne može u potpunosti isključiti. Ako se to dogodi, možda ste rođeni pod nesretnom zvijezdom ili imate ranu u ustima i/ili oslabljen imunološki sustav.

Uostalom, čak i kada muhe slete na naše tijelo, mi ih jednostavno otjeramo i preživimo, čak i ako se ti dijelovi tijela neko vrijeme ne peru ili ne dezinficiraju. Drugačije je, naravno, ako muhe slete na otvorenu ranu, gdje mikrobi mogu doći u direktan kontakt s krvotokom i proširiti se po cijelom tijelu.

Dakle, ako nemate potpunu fobiju od mikroba, Freestone piše: “Predlažem da uklonite muhu i popijete vino. Ako želite dodatne proteine, možete čak i progutati muhu”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Scenarij nuklearnog rata: Od lansiranja prvog projektila do kraja svijeta za 72 minute UŽIVO SDSS neće podržati Plenkovića. U tijeku je sastanak HDZ-a i DP-a: “Ovo nije poraz ni odricanje…”