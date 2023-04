Sve veći broj alergičara u Hrvatskoj: “Alergije su eksplodirale nakon korone”

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL/ilustracija

Dolazak proljeća i ljepšeg vremena mnogi građani neće dočekati raširenih ruku. Naime, baš u ovo doba kreće sezona alergija, a liječnici preporučuju da svi oni koji imaju probleme s alergijama više borave tada u zatvorenom prostoru.

Sunčano vrijeme izmamilo je građane na boravak na otvorenom, u prirodu. Međutim, dolazak proljeća i visoka koncetracija peludi u zraku mnogim alergičarima stvara velike probleme.

Iako nevidljiva, pelud je alergičarima dobro poznata. Šmrcanje, suzenje očiju, svrbež i natečenost samo su neki od nuspojava zbog kojih liječnici alergičnim osobama savjetuju boravak u zatvorenom, klimatiziranom prostoru. Trenutačno najviše glavobolje alergičarima na kontinentu izazivaju breza i grab, dok na moru čempres i bor.

Sve veći broj alergičara u RH

“Sama alergija je upravo pogrešna priča našeg obrambenog sustava koji umjesto da se bori protiv bakterija i parazita, bori se protiv nekih drugih tvari koje nas okružuju pa onda se izazivaju te alergijske reakcije”, navodi Boro Nogalo, bivši ravnatelj dječje bolnice Srebrnjak.

Nogalo napominje kako je u Hrvatskoj sve veći broj alergičara. Osim stabala i raznih trava, probleme alergičarima stvaraju plijesan, grinje, pa i insekti poput osa, pčela, stršljenova i komaraca.

Patite od alergija? Ovih šest savjeta pomoći će vam riješiti se alergena

“Nakon što smo bili svi u zatvorenom prostoru, nakon što smo svi nosili te nekakve maske i pokušali se zaštititi od korone i od virusa, usput smo se zaštitili i od alergija tako da je u zadnje dvije godine bilo manje, više je bilo korone i nekakvih drugih problema, ali manje alergija. Međutim, sad nakon što smo prešli na nekakav normalan život, jednostavno alergije su eksplodirale”, dodaje Nogalo.

Alergije se pojavljuju kod većine ljudi još u predškolskoj dobi, a kod nekih mogu i nestati nakon puberteta. Mnogi su se s alergijama naučili živjeti uz liječničku terapiju i praćenje peludne prognoze.

Iako bi bilo potrebno provesti detaljniju analizu, klimatske promjene i rast koncentracije peludi itekako su povezane jer – dolaskom toplijeg vremena i priroda se ranije budi.

“To smo imali priliku vidjeti i ove godine. Dakle, i drveće počinje ranije cvjetati pa samim time i ranije otpuštati peludna zrnca. Zanimljivo je spomenuti da i ovih posljednjih dana imamo visoku koncentraciju peludi upravo drveća i to ne samo u unutrašnjosti nego i duž većeg dijela obale Jadrana”, ističe meteorologinja N1 televizije Tea Blažević.

A alergičarima ne pomaže niti to što neki ambroziju smatraju privlačnom i uzgajaju ju zbog njezina cvijeta. No, to je protuzakonito pa se kazne za uzgoj ambrozije i drugog korova na zemljištima – penju i do 650 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Sigurno ste ga vidjeli: Znate li što znači ovaj simbol ribe na automobilima? Ne žele natrag u urede: Bankari prodaju sir, a marketingaši postaju električari