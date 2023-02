Visoki krvni tlak: Čuvajte se znakova upozorenja – na stopalima

Podijeli :

Do visokog krvnog tlaka dolazi kada je sila protoka krvi u i kroz krvne žile prevelika. Tlak 120/80 ili niži smatra se normalnim. Međutim, ako dosegne 130/80 ili premaši ovu brojku, smatra se visokim krvnim tlakom. Ako je vaš krvni tlak 180/110 ili viši, važno je da odmah potražite liječničku pomoć.

Zašto je visoki krvni tlak ‘tihi’ ubojica?

Visoki krvni tlak, također poznat kao hipertenzija, ne pokazuje nikakve simptome. Zbog toga se često naziva ‘tihim ubojicom’. Prema American Heart Association (AHA), mnogi ljudi s visokim krvnim tlakom niti ne znaju da ga imaju. Znakovi i simptomi često se pogrešno zamjenjuju s nečim drugim, što rezultira odgođenom dijagnozom i liječenjem. To zauzvrat povećava rizik od problema sa srcem, uključujući srčani i moždani udar, piše Times.

Vaša stopala mogu otkriti neke znakove

Postoje trenuci kada se visoki krvni tlak može pokazati u tijelu. Kada osjetite simptome, to je obično zato što su krvne žile oko vašeg tijela oštećene.

Esencijalna hipertenzija: Teško se prepoznaje, a može uzrokovati srčani udar

Rečeno je da se mnoge od komplikacija javljaju u donjem dijelu tijela, što uključuje noge i stopala. Visoki krvni tlak može oštetiti arterije i krvne žile u donjem dijelu tijela. To često može uzrokovati lošu cirkulaciju u nogama. Stanje povezano s njim naziva se periferna arterijska bolest (PAD).

Prema klinici Mayo, PAD je uobičajeno stanje u kojem sužene arterije smanjuju protok krvi u ruke ili noge. To se događa jer noge i ruke ne primaju dovoljno krvi da zadovolje potrebe. To može uzrokovati bol u nogama pri hodu (klaudikacija) i druge simptome. Jedan od simptoma ovog stanja su hladne noge. To bi moglo nastati zajedno s hladnim rukama, kažu američki stručnjaci za naprednu njegu stopala i gležnjeva.

“Crveni ili plavi nožni prsti, trnci u stopalima i neočekivani gubitak dlaka na nogama mogu ukazivati ​​na probleme s cirkulacijom”, pišu oni.

Ostali uobičajeni simptomi hipertenzije

British Heart Foundation navodi neke od simptoma koji se mogu pojaviti zbog tihe bolesti.

– zamagljen vid

– krvarenje iz nosa

– kratkoća daha

– bol u prsima

– vrtoglavica

– glavobolje

Kako regulirati visoki krvni tlak?

Postoji mnogo načina za kontrolu i regulaciju visokog krvnog tlaka. Iako vam liječnik može propisati neke lijekove, uvijek možete potražiti prirodna sredstva da se izliječite.

To uključuje održavanje zdrave tjelesne težine, redovito vježbanje, zdravu prehranu, smanjenje soli u prehrani te suzdržavanje od nezdravih navika koje uključuju ograničavanje alkohola i prestanak pušenja.

Hrana koju treba izbjegavati

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) objašnjava: “Što više soli jedete, to je viši vaš krvni tlak. Preporuča se unos manje od 6 g soli dnevno, što je otprilike jedna čajna žličica. Dijeta s niskim udjelom masti koji uključuje puno vlakana, poput riže od cjelovitog zrna, kruha i tjestenine, a puno voća i povrća također može pomoći u snižavanju krvnog tlaka”, napisali su.

