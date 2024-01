Žena podijelila svoje iskustvo: Mjesec dana sam pila napitak od đumbira, evo što se dogodilo

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Limun i đumbir su neki od glavnih saveznika u borbi protiv prehlade i gripe, kao i drugih sezonskih virusa. Obje namirnice su izvrsne za naš imunitet.

Kako kaže nutricionistica Whitney English, đumbir ima protuupalna, antioksidativna i antikancerogene učinke, a još u drevnoj medicini se koristio za simptome poput upale grla, groznice i zaraznih bolesti.

Laura Lane je stoga uvrstila đumbir u svoju svakodnevnu prehranu uvrstila đumbir, a nakon mjesec dana svoje je iskustvo opisala za The Healthy.

Tko treba izbjegavati đumbir?

Treba najprije istaknuti da đumbir nije za svakoga: trebale bi ga izbjegavati osobe koje imaju gastrointestinalne čireve ili bolesti krvi. Prijašnja istraživanja, poput jedne studije iz 2003. godine, pokazala su da bi oni koji uzimaju aspirin trebali izbjegavati đumbir jer ima antitrombocitne tvari.

Recept za juhu koju najdugovječniji ljudi na svijetu jedu svakodnevno Studija otkrila što je povezano s povećanim rizikom od zaraze koronom

Osim toga, trebali bi ga izbjegavati i oni s GERB-om jer može pogoršati simptome refluksa i žgaravicu, pojašnjava English.

Lane je naručila napitak od đumbira koji je sadržavao i kurkumu, a bile su dostupne i druge opcije s kajenskim paprom i bobicama bazge. Svaka doza sadržavala je najmanje 26 000 miligrama korijena đumbira.

Kao i sa svakom novom zdravstvenom navikom koju želite isprobati, prvo razgovarajte sa svojim liječnikom.

Što se dogodilo?

Uzimajući đumbir svaki dan, Lane je naučila da je odličan za imunitet. U jednom trenutku cijelu njenu obitelj mučio je kašalj, a i ona sama je počela osjećati peckanje u grlu.

No, udvostručila je dozu đumbira nekoliko dana i njen kašalj nije napredovao. Ona naglašava i da đumbir ima dosta jak okus pa možda nije za one koji ne vole ljutu ili začinjenu hranu.

Neka istraživanja pokazala su da đumbir može pomoći i u mršavljenju, a English navodi da je to zbog njegovih učinaka na apetit i pokretljivost želuca. No, potrebna su dodatna istraživanja da bi se ta teza jasno potvrdila. I sama Lane navodi da nije primijetila razliku u težini, no ističe da je bila manje naduta. Također je primijetila i da joj koža bila puno čišća kroz tih mjesec dana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najviše će plaća rasti onima koji su najbliže političarima? “Ako možemo mi penzioneri živjet sa 600 eura, onda mogu i oni” Može li sporije? Stanar iz Zagreba od 1996. se vuče po sudu jer ga je djelatnik MORH-a izbacio na ulicu