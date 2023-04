Astronom o misterioznom bljesku: “Vidjelo se i u Zagrebu, prije onog potresa…”

Podijeli :

Misteriozni bljesak noćas je obasjao nebo iznad glavnog grada Ukrajine Kijeva. Ukrajina je prvo objavila da je u pitanju NASA-in satelit, što je američka svemirska agencija demantirala.

Nedugo zatim su stigle nove informacije iz Ukrajine. Ukrajinska agencija za istraživanje svemira objavila je da riječ o zvučnom efektu visoke energije te da je kozmičko tijelo ušlo u guste slojeve atmosfere.

O čemu je tu zapravo riječ i kakve posljedice može imati, za N1 je objasnio astronom Ante Radonić.

“To je jedna dosta obična stvar. Naime, jedan meteorit je uletio u atmosferu i to je pojava koja spada u meteore, dakle radi se o meteoru. To je malo veće tijelo koje jače bljesne i ponekad se čuje zvuk. To je tijelo promjera od oko možda pola metra, malo tijelo za koje sam uvjeren da je došlo iz svemira”, navodi astronom.

Dddaje da je to tijelo pritom bljesnulo i mogao se čuti zvuk te da je možda neki fragment pao na zemlju. Radonić navodi da to zapravo nije rijetka pojava.

“Obično takvo tijelo, osim što zasvijetli, ono u jednom trenutku jače bljesne i raspadne se u manje komade i onda je teško naći te komadiće, ali to je uobičajeno. Ono baš bljesne. Prvo ostavi jedan trag, ali kad bljesne, to može po noći biti jače od Mjeseca. Može biti vrlo malo tijelo, ali kad bljesne noću, zasvijetli jače nego Mjesec, bljesak je jak”, objasnio je Radonić.

Astronom dodaje i da nitko nije stradao od toga. “Vidjelo se iz Zagreba kad je letjelo jedno tijelo, to je bilo krajem veljače, malo prije onog potresa u Zagrebu. Ja sam čuo taj zvuk i pronađeni su komadići u Sloveniji. To se u Zagrebu dobro čulo i vidjelo i postoje snimke toga. Takve stvari se događaju, evo, i kod nas se dogodilo.”

