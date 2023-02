I znanstvenici u čudu: Komad Sunca se odvojio i napravio vrtlog kao nikad prije

Podijeli :

Sunce sveprisutan i vitalan dio naših života, mnogo toga o njemu ostaje zbunjujuće, no sada je zabilježeno nešto izrazito neobično. Materijal iz niti plazme koji je izbio sa Sunčeve površine odvojio se i činilo se da oblikuje vrtlog iznad solarnog sjevernog pola.

Bit će potrebna daljnja analiza kako bi se utvrdilo je li se to stvarno dogodilo ili nije. Znanstvenici za sada tvrde da nisu baš vidjeli ništa slično, a sama snimka je nedvojbeno spektakularna, prenosi Science Alert.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023

Solarne vratolomije nisu sasvim neočekivane. Naša zvijezda pojačava svoju aktivnost, postaje sve bučnija zbog aktivnosti sunčevih pjega i plamena. Do sada je bljesnuo svaki dan ove godine, a izbacio je nekoliko plamena klase X i M u siječnju 2023., najveće i druge najveće erupcije za koje je Sunce sposobno. Ovo nije razlog za zabrinutost jer Sunce prolazi kroz cikluse aktivnosti svakih 11 ili više godina, od relativno tihog i mirnog, do apsolutno razularenog.

Ti se ciklusi podudaraju s fluktuacijama Sunčevog magnetskog polja. Kada je magnetsko polje najslabije na polovima, Sunčevi magnetski polovi mijenjaju mjesta, a polaritet magnetskog polja se mijenja. Tada je Sunce najaktivnije, poznato kao solarni maksimum.

Yes, an amazing vortex motion in Sun's north polar region. This animation is made of combined AIA 171 Å + 304 Å images, showing the dynamic cool material in the background corona. https://t.co/OApfBUL9qf pic.twitter.com/ID4TYIw23p — Halo CME (@halocme) February 3, 2023

Upravo smo na pragu solarnog maksimuma. Budući da je Sunce toliko zagonetno i teško ga je predvidjeti, ne znamo točno kada će doći do promjene polariteta (znanstvenici obično mogu donijeti odluku tek nakon događaja), ali znamo grubu sliku: naša trenutna predviđanja govore srpanj 2025.

Ali sadašnji ciklus je također pomalo čudan. Nisu svi solarni ciklusi izgrađeni jednako; neki su jači, neki su slabiji. Znanstvenici mogu dati predviđanja o napredovanju Sunčevog ciklusa koji je pred nama, ali od vrlo rane faze trenutnog ciklusa, koji je započeo u prosincu 2019., Sunčeva aktivnost značajno je premašila očekivanja i nastavlja to činiti.

More observations of the #SolarPolarVortex reveal it took roughly 8 hours for material to circumnavigate the pole at approximately 60° latitude. This means an upper bound in the estimation of horizontal wind speed in this event is 96 kilometers per second or 60 miles a second! pic.twitter.com/EpHhwdLeDs — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 4, 2023

Tajnoviti polarni vrtlog uočen je 2. veljače. Prema onome što znanstvenici do sada mogu reći, počelo je sa solarnom prominencijom, svijetlom niti plazme koja se proteže prema van od površine Sunca.

Ne samo da su solarne prominencije normalne, nego su bili normalni i lokacija i vrsta ove posebne. Velika izbočina “živice”, nazvana tako jer podsjeća na živicu, često se pojavljuje oko Sunčeve krune, na visokim geografskim širinama. Ali ono što se zatim dogodilo nije uobičajeno. Činilo se da se materijal odvojio, kružeći oko pola na 60 stupnjeva geografske širine oko 8 sati, brzinom od oko 96 kilometara u sekundi.

Solarni fizičar Scott McIntosh iz američkog Nacionalnog centra za istraživanje atmosfere, koji promatra Sunce desetljećima pokušavajući razumjeti njegove cikluse, rekao je za Space.com da nikada nije vidio “vrtlog” poput onoga koji se dogodio kada je komad prominencija se odvojila i bila bačena u sunčevu atmosferu.

Morat ćemo pričekati da saznamo više o čudnom događaju. Znanstvenici bez sumnje već sada analiziraju bogatstvo podataka koje imamo iz solarnih opservatorija koje rade 24 sata dnevno, pa se nadamo da to čekanje neće biti predugo. Budući da je solarne polove teško promatrati, otkrića bi trebala biti vrlo zanimljiva.

U međuvremenu, predviđanja McIntosha i njegovog tima više se podudaraju s promatranim solarnim ciklusom do danas nego bilo koja druga predviđanja.

