Identificiran je misteriozni ‘crv’ koji pluta unutar boce popularnog pića

Alkohol destiliran iz srca agave često dolazi s onim što mnogi ljudi smatraju bizarnim kuriozitetom. U nekim bocama mezcala pronaći ćete crva. O čemu se točno radi?

Otkako se počeo dodavati tradicionalnom meksičkom piću četrdesetih godina prošlog stoljeća, znanstveno porijeklo alkoholom natopljenog kukca koji se ne usuđujemo konzumirati, nikada nije potvrđeno.

Tim znanstvenika sad je proveo istraživanje DNK-a na ličinkama sačuvanim u različitim markama komercijalno dostupnog mezcala i, neočekivano, otkrio je da je doista samo jedna vrsta crva koja se stavlja u ovo piće. Ranija nagađanja o identitetu crva kretala su se od leptira, moljaca i mladih žižaka, uglavnom poznatih štetočina biljke agave.

Povijesno gledano, Meksikanci jedu ličinke od oko 63 različite vrste kukaca, a za neke se vjeruje da imaju zdravstvene prednosti, nekima pripisuju svojstva afrodizijaka.

Ozbiljan kandidat bila je gusjenica Aegiale hesperiaris, leptir koji polaže svoja jaja u sredinu biljke agave. Kad se gusjenice izlegnu, hrane se mesom biljke.

Žišci su posebno problematični kukci u agavi, oni dovode do gubitka do 40 posto iskoristivih listova. Ženke polažu svoja jajašca u deblo ili blizu korijena biljke, a mladi izjedaju biljku iznutra do smrti, piše Science Alert.

Entomolog Akito Kawahara sa Sveučilišta Florida i njegovi kolege prikupili su 21 primjerak sačuvanih kukaca iz komercijalnih boca mezkala između 2018. i 2022. Dok su neke životinje bile bijele, druge su bile ružičasto crvene. Unatoč sitnim razlikama, svih 18 uspješno sekvenciranih sadržavalo je DNK jedne vrste kukca: Comadia redtenbacheri.

Poput leptira i žižaka ovaj moljac – koji se nalazi u Teksasu i Meksiku – također polaže svoja jaja (njih oko 120) na listove agave kako bi se mladunci gusjenice hranili stabljikama i korijenjem.

Dodavanje ličinke moljca pićima vjerojatno je bio marketinški trik iako su se razvili brojni mitovi oko te prakse. Znanstvenici ipak ostavljaju mogućnost da se u nekim drugim vrstama mezcala, koji nisu analizirali, može nalaziti i neka druga vrsta ličinke.

Ove ličinke moljaca jedan su od najpopularnijih jestivih kukaca u Meksiku. Dodaju se i drugim pićima i hrani, a prodavali su se za čak 200 dolara po kilogramu.

Premda bi globalni pomak prema konzumiranju većeg broja insekata imao mnogo koristi, moramo paziti da ne stvorimo druge probleme u tom procesu. Sve veća potražnja za moljcima nažalost dovodi do smanjenja njihovog broja. Neki znanstvenici razmatraju uzgoj C. redtenbacheri kako bi zaštitili divlju populaciju.

Istraživanje je objavljeno u časopisu PeerJ.

