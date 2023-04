Investicijski savjetnik: Evo kako zaraditi putem pametne aplikacije

Podijeli :

Aleksei Ivanov / Panthermedia / Profimedia

Marko Bogdan, investicijski savjetnik InterCapitala, gostovao je u Newsnightu i objasnio sponu između investiranja i najnovijih tehnologija.

“Umjetna inteligencija danas je buzz word , ali ne primjenjuje se još u niti jednoj aplikaciji koju koriste široke mase. No nije isključeno da će za dvije godine biti potpuno drugačije“ kazao je Bogdan. Ono što se danas koristi su takozvane pametne aplikacije, u pozadini kojih su algoritmi. Upravo takvu uslugu svojim klijentima nudi InterCapital.

“U pozadini aplikacije su dva algoritma. Klijent prvo odgovara na set pitanja. Prvi dio algoritma određuje razinu rizika, a drugi dio uzima podatke s tržišta potencijalnih inevstcija i pronalazi optimalan portfelj za njega“, objasnio je.

Kada netko ulaže, pravilo je da što je rok kraći, to je prijedlog konzervativniji, napominje.

“Tri četvrtine korisnika aplikacije nisu samo jednom uplatili, nego to stalno rade. To je ono i na što stalno upozoravamo na edukcijama i tečajevima. Želimo da investiranje bude dugoročno i da ne bude all in“, otkrio je Bogdan.

Na pitanje u šta Hrvati najviše ulažu u vrijeme krize Bogdanov odgovor je očekivan. “U inozemstvu ulaganje ovisi o prirodi krize. U Hrvatskoj se uglavnom uvijek inevstira u nekretnine“, zaključio je.

