Izvor: HARVINDER SINGH / Sciencephoto / Profimedia

Spol ljudi i drugih beba sisavaca određuje kombinacija kromosoma, XX za ženski spol i XY za muški spol. Međutim, ljudski kromosom Y propada i mogao bi nestati kroz nekoliko milijuna godina te dovesti do izumiranja ljudske rase osim ako evolucija ne stvori novi gen za određivanje spola.

Dobre su vijesti da su dvije vrste glodavaca već izgubile svoj kromosom Y i uspjele su preživjeti. Novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Science pokazuje da je jedna vrsta štakora razvila novi gen koji određuje muški spol.

Kako kromosom Y određuje spol čovjeka?

Kod ljudi, kao i kod drugih sisavaca, žene imaju dva kromosoma X, a muškarci imaju kromosome X i Y. Kromosom X sadrži oko 900 gena koji nemaju nikakve veze sa spolom. Međutim, kromosom Y sadrži tek nekoliko desetaka gena (oko 55), ali zato je dio tih gena odgovoran za nastajanje muških spolnih organa kod embrija.

Otprilike 12 tjedana nakon začeća ovaj glavni gen prelazi na druge koji reguliraju razvoj testisa. Testisi u začecima proizvode testosteron i zahvaljujući tome beba razvije muški spol.

Nestanak kromosoma Y

Većina sisavaca imaju kromosome X i Y nalik našima – kromosom X s brojnim genima i kromosom Y s nekolicinom gena. Međutim, ovaj “sustav” ima problema zbog nejednakog broja gena X kod muškaraca i žena.

Kako je tako neobičan sustav uopće nastao? Iznenađuje otkriće da australski čudnovati kljunaš ima posve drugačije spolne kromosome, sličnije pticama. Kod čudnovatog kljunaša par XY je običan kromosom s dva jednaka člana što sugerira da je tako bilo i kod drugih sisavaca donedavno.

To znači da je kromosom Y izgubio skoro 900 aktivnih gena kroz 166 milijuna godina koliko su se ljudi i čudnovati kljunaši odvojeno razvijali. To je gubitak od otprilike pet gena svakih milijun godina. Tim tempom posljednjih 55 gena nestat će kroz idućih 11 milijuna godina.

Tvrdnja o neminovnom propadanju kromosoma Y izazvala je podijeljene reakcije znanstvene zajednice pa se očekivani vijek kromosoma Y procjenjuje na period od beskonačnosti do nekoliko tisuća godina.

Glodavci bez kromosoma Y

Dobra je vijest da su dvije vrste glodavaca već izgubile kromosom Y i još uvijek preživljavaju. Radi se o vrsti krtica koja prebiva u Istočnoj Europi i vrsti štakora koji prvenstveno živi u Japanu. Kromosom X su zadržali, bilo kao jedini ili u paru, i to kod oba spola.

Premda nije posve jasno kako se kod tih životinja određuje mušku spol bez tog gena, otkriveno je da se većina gena s kromosoma Y preselila na druge kromosome. Otkriven je genetski slijed na trećem kromosomu kod mužjaka, ali ne i kod ženki.

Što to znači za budućnost čovječanstva?

Neminovni, evolucijski gledano, nestanak ljudskog kromosoma Y potaknuo je spekulacije o budućnosti naše vrste. Za reprodukciju potrebno nam je sjeme i muški spol što znači da bi nestanak kromosoma Y mogao značiti i nestanak ljudske rase.

Ipak, novo istraživanje ističe alternativnu mogućnost – evoluciju nekog drugog gena koji će odrediti spol.

Zato, ako netko posjeti Zemlju za 11 milijuna godina, možda ovdje neće zateći ljude, a možda zatekne nekoliko različitih ljudskih vrsta koje su se različito razvile ovisno o genetskom sustavu koji određuje spol, piše Science Alert.

