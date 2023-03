Liječnici otkrili: Ovo su najčešći simptomi dugog covida

Podijeli :

Izor: Tomas Anderson / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Covid je još uvijek među nama, no neke su se stvari promijenile u odnosu na prve mjesece pandemije. No, iako dugi covid pogađa milijune ljudi diljem svijeta, to je još uvijek relativno neistraženo područje.

“Dugi covid je skupni pojam koji opisuje raznolikost učinaka na fizičko i mentalno zdravlje koji se javljaju i traju dugo nakon infekcije koronavirusom”, objasnio je dr. Aaron Friedberg, klinički suvoditelj Programa oporavka nakon covida u Ohiju u medicinskom centru na državnom sveučilištu Wexner.

200 simptoma dugog covida

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da kod dugog covida simptomi traju i četiri tjedna nakon infekcije, a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) da simptomi mogu potrajati i 12 tjedana. Friedberg navodi da definicija dugog covida ovisi o tome s kim razgovarate pa stoga može biti teško dijagnosticirati i liječiti ovo stanje. Situaciju dodatno otežava i to što se simptomi dugog covida mogu uvelike razlikovati od osobe do osobe.

Sara Gorman, izvršna direktorica Critice, organizacije koja se bori protiv znanstvenih dezinformacija, navodi da se mogu javiti respiratorni, kardiovaskularni, gastrointestinalni, kognitivni i neurološki simptomi, ali i simptomi mentalnog zdravlja.

Prema nekim definicijama, 200 simptoma može biti okarakterizirano kao dio dugog covida.

Najčešći simptomi dugog covida

Gorman navodi da je jedan od najčešćih simptoma dugog covida umor, ali to nije ona vrsta iscrpljenosti koja se može riješiti drijemanjem ili ranijim odlaskom na spavanje.

“Riječ je o iscrpljujućem osjećaju da se ne možete dobro kretati, da nemate energije za ništa”, kazala je Gorman.

Kod ljudi koji imaju ovaj simtpom može se dogoditi da previše naprezanja tijekom jednog dana može dovesti do toga da danima ne mogu napraviti gotovo ništa.

Friedberg navodi da se kod osoba koje pate od dugog covida može javiti ubrazn rad srca i bol ili nelagoda u prsima. Kako navode stručnjaci Johns Hopkins Medicine, može se javiti i nepravilan rad srca, a rezultat toga mogu biti i neki drugi fizički simptomi poput vrtoglavice.

Još jedan učestali simptom dugog covida je glavobolja. Studije su pokazale da je riječ o upornim, dugotrajnim glavoboljama koje se često pojavljuju. Jačina glavobolje ovisi od osobe do osobe.

Moždana magla

Moždana magla je još jedan kognitivni simptom dugog covida, a on označava da osoba može imati probleme s pažnjom i može postati zaboravna, objasnila je Gorman za Huff post.

Friedberg navodi da je kratkoća daha još jedan čest simptom dugog covida, a osobe kod kojih se javlja ovaj simptom mogu imati poteškoća dok se primjerice penju uz stepenice ili ne mogu vježbati kako su to činili prije nego su se zarazili koronavirusom.

“Mali dio pacijenata također ima problema sa želucem. Vidjeli smo ljude koji imaju uporni proljev koji ponekad može ići uz covid”, naveo je dr. William Lago, medicinski direktor Klinike za oporavak za pacijente s dugim covidom u Cleveland u.

I CDC navodi da su stomačni problemi još jedan simptom koji može biti povezan s dugim covidom.

Utjecaj na mentalno zdravlje

Poremećaji mentalnog zdravlja kao što su depresija i anksioznost, česti su simptomi dugog covida. Brojne studije su kroz protekle tri godine pokazale da su ljudi koji obole od covida-19 skloniji tome da primijete neke probleme s mentalnim zdravljem.

Konkretno, istraživanje objavljeno u časopisu British Medical Journal otkrilo je da su ljudi koji su imali covid imali 35% više šansi da razviju anksioznost i 40% su skloniji tome da razviju depresiju.

Nadalje, studija iz 2022. godine objavljena u časopisu The Lancet pokazala je da unutar tri mjeseca od infekcije, 20% osoba koje je imalo covid je po prvi put dobilo neku psihijatrijsku dijagnozu.

Neki imaju jedan simptom, neki više njih

Lago je naveo da većina ljudi koje je bilo u njegovoj klinici ima više simptoma koji su obično prilično rašireni pto znači da mogu biti potpuno različiti – primjerice osoba istovremeno može imati proljev i nelagodu u prsima, a oba ta simptoma mogu ukazivati na dugi covid. No, i samo jedan simptom može ukativati na ovo stanje.

Zanimljivi su i rezultati studije iz kolovoza koja je objavljena u časopisu Journal of Women’s Health, a koja je pokazala da se kod muškaraca češće javljaju kardiovaskularni simptomi dugog covida, a kod žena neurološki.

Ako sumnjate da imate dugi covid, trebali biste se javiti svom liječniku opće prakse koji može utvrditi je li doista u pitanju dugi covid ili neka druga boelst.

