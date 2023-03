Misteriozno stvorenje ipak nije mit? Ova životinja će postati nova podvrsta

Podijeli :

PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Generacijama su lokalni pastiri na mediteranskom otoku Korzici pričali priče o legendarnoj "ghjattu volpe", ili "lisičjoj mački", koja napada koze i ovce. Znanstvenici su prvi put zabilježili postojanje ovih neobičnih stvorenja 1929., a uskoro bi se one mogle proglasiti novom podvrstom, i to zahvaljujući novim genetskim istraživanjima.

Divlje mačke Korzike dobile su nadimak “lisičje mačke” zbog svoje boje i velikog, kitnjastog repa. Usprkos nadimku, ove životinje nisu mješanci lisica i mačaka; definitivno se radi o čistim mačkama. Divlje mačke Korzike pripadaju istom rodu kao i druge divlje, i domaće, mačke, ali istraživači proučavaju njihovu genetiku kako bi bolje shvatili gdje u rodu Felis one pripadaju, piše Livescience.

Neki mediji izvještavaju da se ovdje radi o potpuno novoj vrsti, no to nije u potpunosti istina. Studija objavljena 19. siječnja ove godine u časopisu Molecular Ecology otkriva da bi divlje mačke Korzike mogle biti podvrsta ili posebna skupina u rodu Felis.

Brazilski znanstvenici na udaljenom otoku pronašli plastificirane stijene Znanstvenici oživjeli zombi virus star desetke tisuća godina

“Imamo dokaze da ova mala mačka ima vlastiti genetski identitet”, rekao je jedan od autora studije, Sebastien Devillard, asistent profesora evolucijske ekologije u sveučilištu Claude Bernard Lyon 1 u Francuskoj. “Ovo je prvi korak ka tome da se ona prepozna kao podvrsta.”

Francuski ured za bioraznolikost, koji je sudjelovao u ovoj dugotrajnoj studiji, objavio je priopćenje o studiji prošli tjedan.

Devillard i njegovi kolege uspoređivali su genetske uzorke divljih i domaćih mačaka na Korzici s onima na susjednom otoku Sardiniji, kao i na europskom kontinentu. Otkrili su da se divlje mačke s Korzike razlikuju od europskih divljih mačaka, domaćih mačaka, ali i do određene mjere divljih mačaka sa Sardinije.

Divlje mačke s Korzike imaju manje pruga od europskih divljih mačaka i onih sa Sardinije, no ostaje pitanje koliko se zapravo razlikuju. Prije nego ih proglase novom podvrstom, istraživači još uvijek moraju usporediti divlje mačke s Korzike s divljim mačkama koje žive na Bliskom istoku, no čak ni to ne znači da će debate biti završene.

U Europi, Aziji i Africi postoji nekoliko međusobno povezanih linija divljih mačaka, a istraživači još uvijek pokušavaju zaključiti kamo svaka od njih pripada. Ovaj proces još kompliciranijim čini prisutnost domaćih mačaka koje se razmnožavaju s divljima.

Divlje mačke su se tradicionalno skupno svrstavale pod vrstu Felis silvestris. Mnoge europske pripadale su u podvrstu F. s. silvestris, a afro-azijske u F. s. lybica. Ipak, Međunarodna zajednica za zaštitu prirode sada afro-azijske divlje mačke prepoznaje kao posebnu vrstu, F. lybica. Linija lybica važna je za razumijevanje domaćih mačaka, ali i za istraživanje o novoj divljoj mački s Korzike.

“Lybica je predak domaćih mačaka, a vjerujemo da su neke divlje mačke te vrste došle na Korziku i Sardiniju u ranoj fazi pripitomljavanja,” kaže Devillard. To se vjerojatno dogodilo prije 8.000 godina, a mačke su ostale divlje, dodao je Devillard.

Divlje mačke s Korzike žive na visokim uzvisinama do oko 2.000 metara, a Devillard vjeruje kako se hrane ribama iz rijeka na otoku. Istraživači će nastaviti proučavati ove divlje mačke kako bi bolje shvatili kako one žive, ali i koja je njihova evolucijska povijest.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.