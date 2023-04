Na Suncu snimljen vatreni tornado, znanstvenici kažu da postoje dvije mogućnosti

Podijeli :

Pixabay / Profimedia

Prošlog tjedna, NASA-in opservatorij Solar Dynamics Observatory snimio je video vatrenog tornada koji bukti na površini Sunca.

Ovaj fenomen počeo se formirati 14. ožujka, a četiri dana kasnije eksplodirao je u oblaku magnetiziranog plina, izbacujući u svemir plazmu, prenosi Business Insider.

“Ovaj stup plazme, visok kao 14 Zemlji, izbacivao je na Sunce komade zapaljivog materijala veličine Mjeseca,” napisao je na Twitteru astrofotograf Andrew McCarthy u subotu. McCarthy je dodao da je proveo tri sata s solarnim teleskopom usmjerenim u Sunce. Uspio je snimiti ovaj nevjerojatni fenomen.

Iako je izgledao spektakularno, ovaj događaj neće naštetiti životu na Zemlji.

“Ono što smo tu vidjeli zaista je na visokoj skali,” kaže Sven Wedemeyer, profesor solarne fizike na Sveučilištu u Oslu.

Ovo je posljednji u seriji nevjerojatnih, ali većinom bezopasnih, fenomena primijećenih na površini Sunca: naša zvijezda polako se približava vrhuncu 11-godišnjeg solarnog ciklusa.

Magnetska struktura koja je izazvala ovaj tornado zapravo je mnogo veća od onoga što smo mogli vidjeti.

“Ono što vidimo ovdje je filament polarne krune (PCF). Filament je ogromna, svijena magnetska struktura koja se stvara iznad površine Sunca, ponekad mjesecima,” kaže Matthew Owens, profesor svemirske fizike na Sveučilištu Reading.

Sunce je ogromna “lopta” ključajućeg plina i plazme, a sadržava vruće nabijene čestice. Kako se one kreću oko Sunca, stvaraju magnetska polja koja eruptiraju kroz solarnu površinu. Neka od tih magnetskih polja su ogromna, a prema svemiru se protežu u obliku luka, pričvršćena na površinu na nekoliko mjesta. Ta mjesta nazivaju se filamenti.

Solarna tornada još jedan su primjer tih mjesta, kaže Wedemayer.

“S vremenom se filamenti razgrade ili erumpiraju u svemir,” objašnjava Owens.

U slučaju ovog tornada, filament se raspao, nabijene čestice u eksploziji su izbačene iz blizine Sunca i ogromnom brzinom odletjele u svemir. Kada bi krenule prema Zemlji, možda bi došlo do više polarne svjetlosti ili ometanja u radu električnih mreža, no za to u ovom slučaju nema rizika jer naš planet nije bio na putanji erupcije.

Iako naziv “tornado” sugerira da se ovaj fenomen vrti, to i nije baš točno,” kaže Wedemayer.

“Postoje dvije mogućnosti. Ili imate strukturu koja se drži zajedno magnetskim poljima i zaista se rotira, ili je ono što vidite zapravo plazma koja slijedi neko već unaprijed svinuto magnetsko polje i odaje dojam rotacije, no zapravo se samo kreće gore-dolje u slaboj spirali,” objašnjava.

“Jedna teorija kaže da bi prava rotacija mogla destabilizirati čitavu strukturu, što može pridonijeti erupciji,” dodaje.

Sunce postaje sve aktivnije

Vjerojatno ćemo vidjeti još fantastičnih solarnih fenomena u narednim godinama, budući da se Sunce približava solarnom maksimumu, odnosno vrhuncu aktivnosti do kojeg dolazi otprilike svakih 11 godina.

Uz ove prekrasne strukture, također vidimo i pojavu više Sunčevih pjega. Jedna takva nedavno se pojavila na površini Sunca, što bi u sljedećih nekoliko dana na Zemlju donijeti fantastične prizore polarne svjetlosti.

