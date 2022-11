NASA-ina kapsula Orion u ponedjeljak stigla do Mjeseca

Podijeli:







Izvor: N1 / Janko Sila

NASA-ina letjelica Orion stigla je u ponedjeljak do Mjeseca, nakon što je preletjela 130 km iznad Mjesečeve površine i sada će početi ulaziti u širu orbitu.

Kapsula, u kojoj su umjesto posade tri lutke sa senzorima za mjerenje vibracija, kozmičkog zračenja i ostalih uvjeta u svemiru, Mjesecu je prišla s njegove “tamne strane“ koja se ne vidi sa Zemlje.

Zbog polusatnog prekida komunikacije kontrolori leta u Houstonu nisu znali je li kretanje Oriona prošlo dobro sve dok se kapsula nije pojavila s vidljive strane Mjeseca, na udaljenenosti od 375.000 kilometara od Zemlje.

Nakon što je signal ponovno uspostavljen, a letjelica izašla s druge strane Mjeseca, poslana je snimka Zemlje, “sićušna blijedoplava točka” u tami.

Video snimka Mjeseca i našeg blijedoplavog planeta udaljenog više od 370.000 kilometara ostavio je bez daha zaposlenike Svemirskog centra Johnson u Houstonu, središtu kontrole misije, rekao je direktor nadzora leta Judd Frieling, kazavši da su i sami kontrolori leta bili “apsolutno oduševljeni” viđenim.

Orion je morao obletjeti Mjesec da bi dobio dovoljno brzine za ulazak u široku, ovalnu Mjesečevu orbitu. Bude li se sve odvijalo po planu, u petak će se motori aktivirati još jednom i postaviti kapsulu u tu orbitu.

Kapsula je u ponedjeljak stigla do Mjeseca prvi put nakon NASA-ina programa Apolo prije 50 godina. Let do Mjeseca ključna je točka probnoga leta vrijednog 4,1 milijarde dolara, započetog prošle srijede.

Idući bi vikend Orion trebao oboriti NASA-in rekord udaljenosti svemirske letjelice dizajnirane za astronaute, a to je udaljenost od oko 400.000 kilometara od Zemlje, koji je postavio Apollo 13 godine 1970.

Potom će nastaviti let da bi idući ponedjeljak dostigao ​​najveću udaljenost od Zemlje od gotovo 433 000 kilometara.

Kapsula će provesti skoro tjedan dana u Mjesečevoj orbiti prije nego što krene natrag, a slijetanje u Tihi ocean planirano je za 11. prosinca.

Raketa Space Launch System (SLS), najsnažnija koju je NASA ikada napravila, pokazala je iznimno dobre performanse u svojem debitantskom probnom letu, rekao je novinarima voditelj misije Mike Sarafin.

Kazao je i da se stručni timovi sada bave dvama problemima koji zahtijevaju zaobilazna rješenja – jedan je navigacijsko praćenje, a drugi pitanje energetskog sustava.

Prođe li probni let s lutkama uspješno, astronauti će na let oko Mjeseca i natrag već 2024. godine, a prođe li i ta misija u redu slijetanje dviju osoba na Mjesec očekuje se 2025. godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.