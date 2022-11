Neki planeti imaju posebnu moć – mogu usporiti starenje svojih zvijezda

Podijeli:







Izvor: Aleksandar Stojanov / Panthermedia / Profimedia

Izgleda da neke zvijezde koriste "kremu protiv bora" koju im dostavlja njihova obitelj, odnosno okolni planeti.

Naime, astronomi su otkrili da prisutnost planeta prave veličine, koji dovoljno brzo kruži oko svog Sunca, usporava proces starenja zvijezde. Točnije, plinoviti div koji kruži u bliskoj orbiti može prenijeti kutni zamah na vrtnju zvijezde, suprotstavljajući se postupnom gubitku rotacije koji uzrokuje magnetsko polje zvijezde.

Tim procesom na neki način usporava starenje svoga Sunca. Naime, brzina rotacije zvijezde ovisi o njezinoj starosti, odnosno one s vremenom usporavaju vrtnju oko svoje osi, piše Science Alert.

Znanstvenicima nije jednostavno proučavati kakav utjecaj imaju egzoplaneti na rotaciju svojih zvijezda. Naime, ako promatrate samo jednu zvijezdu i jedan planet, zapravo nemate dovoljno informacija kako biste saznali je li taj egzoplanet uopće utjecao na brzinu rotacije.

Proučavali sustave s dvije zvijezde

Na svu sreću, mnoge zvijezde u svemiru nalaze se u sustavima s više zvijezda. Binarne zvijezde su obično svojevrsni blizanci; rođeni u istoj maglici, iz iste nakupine prašine i plina. Zbog toga često imaju i slična svojstva – sličnu boju, veličinu, svjetlinu i, da, rotaciju.

Dakle, kako bi pobliže ispitali utjecaj planeta na zvjezdanu rotaciju i aktivnost, planetarna znanstvenica Nikoleta Ilić s Leibniz Instituta za astrofiziku Potsdam (AIP) u Njemačkoj i njezini kolege bacili su pogled na dvostruke zvijezde u svemiru.

Tražili su binarne zvjezdane sustave u kojima jedna zvijezda ima u orbiti ima egzoplanete, a druga ne. Zatim su koristili zvijezdu bez planeta kao neku vrstu kontrolne skupine kako bi odredili koje promjene u rotaciji mogu potencijalno uzrokovati planeti.

Samo jedan zvjezdani sustav ne bi bio dovoljan da se uspostavi obrazac; stoga su stručnjaci pomno analizirali njih 34. Budući da zvijezde koje se brže vrte, imaju veću aktivnost X-zraka od onih koje rotiraju sporije, uspjeli su pronaći jasnu razliku u brzini rotacije između dvije zvijezde u njihovim binarnim parovima.

Vrući Jupiter

Vrući Jupiteri su čudna sorta planeta. Radi se o plinovitim divovima poput Jupitera, ali koji orbitiraju nevjerojatno blizu svojih zvijezda; s orbitalnim periodima koji traju po nekoliko dana ili čak sati.

Znanstvenici su primijetili da se zvijezde s vrućim Jupiterima brže rotiraju. Budući da se vrtnja zvijezda oko svoje osi postupno usporava tijekom vremena, mlađe zvijezde imaju tendenciju da se vrte brže od starijih. Stoga vrući Jupiteri djeluju kao svojevrsna krema protiv bora. Interakcija između zvijezde i egzoplaneta rezultira prijenosom vrtnje s egzoplaneta na zvijezdu, što pojačava njezinu rotaciju, prenosi Index.

Istraživanje naziva Tidal star–planet interaction and its observed impact on stellar activity in planet-hosting wide binary systems objavljeno je u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

