Mnogi ljudi kada pomisle na pacijenta koji ima rak pluća, najprije pomisle na pušača. No, lice ove bolesti se promijenilo. Tijekom proteklih 15 godina sve više žena, nepušača i mladih ljudi obolijeva od raka pluća.

Rak pluća je vodeći uzrok smrtnosti od raka među ženama, a više žena umire od raka pluća nego od raka dojke, jajnika i debelog crijeva. Američka udruga za pluća izvješćuje da su stope raka pluća porasle za 79% za žene u posljednje 44 godine, dok su se za muškarce smanjile za 43%. I po prvi put u povijesti, postoji više mladih žena nego muškaraca s dijagnozom raka pluća.

Estelamari Rodriguez, torakalna onkologinja, navodi da viđa sve više mladih žena koje nikad nisu pušile s dijagnozom raka pluća. Za one koji nikad nisu pušili rak pluća je neočekivan, i za pacijenta i za njihovog liječnika, što često može dovesti do kašnjenja u dijagnozi. Istraživači su zamijetili trend povećanja stope raka pluća među ženama u različitim dijelovima svijeta i počinju shvaćati zašto su slučajevi u porastu.

Rak pluća kod žena

Prvo objašnjenje leži u tome što su mnoge žene počele pušiti kasnije nego muškarci, zbog čega se kod njih rak pluća izazvan pušenjem najčešće dijagnosticira kasnije.

Žene su također počele pušiti u vrijeme kada su se najviše koristile cigarete s filterom. To je dovelo do povećanja rizika od raka koji se naziva adenokarcinom, zbog načina na koji filteri u cigaretama prenose dim do vanjskih dijelova pluća. Neka istraživanja sugeriraju da su žene osjetljivije na kancerogene učinke izloženosti duhanskom dimu (uključujući i pasivno pušenje) te da mogu razviti rak pluća nakon manje godina pušenja u usporedbi s muškarcima.

Međutim, važno je naglastiti da većina ljudi kojima je danas dijagnosticiran rak pluća nisu aktivni pušači. Oko 20% žena s rakom pluća nikada nisu pušile.

Rizični čimbenici

Osim pušenja i pasivnog pušenja, postoji još nekoliko rizičnih čimbenika povezanih s rakom pluća. Oni uključuju i obiteljsku povijest raka i izloženost azbestu, radonu i onečišćenju zraka, navodi Conversation.

Izloženost kancerogenima na radnom mjestu, što uključuje udisanje kemikalija kao što su arsen, berilij, kadmij, silicij i nikal još uvijek predstavlja problem u nekim dijelovima svijeta. Potencijalni rizik od raka pluća izazvan dimom e-cigareta i marihuane još je u fazi proučavanja, ali je potencijalno zabrinjavajući.

Nedavno su istraživači otkrili da i genetika može igrati ulogu u riziku od raka pluća kod nekih pacijenata s dugotrajnom poviješću raka pluća. Studije ovih obitelji pomogle su identificirati potencijalne gene osjetljivosti na rak pluća i čimbenike rizika iz okoliša. Promjene u genima koji potiču ili štite od razvoja tumora mogu doprinijeti razvoju raka pluća, a istraživači tek trebaju identificirati specifične mutacije koje mogu označavati predispozicije za rak pluća.

Rano otkrivanje raka pluća

Prema novim smjernicama iz SAD-a, provođenje probira za rano otkrivanje raka pluća sada se preporučuje svim odraslim osobama od 50 do 80 godina koje su pušile najmanje jednu kutiju cigareta kroz 20 godina te svim aktualnim pušačima i bivšim pušačima koji su prestali pušiti tijekom zadnjih 15 godina.

Posljednjih godina, sve veće razumijevanje genetskih promjena koje mogu dovesti do raka i kako iskoristiti imunološki sustav za liječenje raka dovelo je do novih ciljanih terapija i imunoterapija koje su poboljšale prognozu pacijenata s rakom pluća. Žene obično imaju bolju prognozu raka pluća od muškaraca, osobito ako nikada nisu pušile i imaju tumore s molekularnim promjenama koje se mogu liječiti ciljanim terapijama.

Međutim, kod žena simptomi raka pluća mogu ostati neprepoznati. Simptomi raka pluća mogu uključivati kašalj, otežano disanje, kronični umor i bol u leđima, prsima ili ramenu, zbog čega se može zamijeniti za neku drugu bolest. Žene su obično mlađe kada im se uspostavi dijagnoza nego muškarci, što znači da mogu duže trpjeti simptome i stoga odgađaju traženje liječničke pomoći. Osim toga, ove simptome liječnici kod mlađih pacijenata vjerojatno neće pripisati raku pluća.

Prepoznavanje ranih simptoma raka pluća, proširenje podobnosti za probir raka pluća i testiranje genetskih biomarkera za odabir najbolje terapije neki su od koraka koji bi mogli pomoći u rješavanju globalne epidemije raka pluća kod žena.

