Ovaj supersonični zrakoplov mogao bi zauvijek promijeniti kako putujemo

Posljednjim slijetanjem Concordea na aerodrom u jugozapadnoj Engleskoj završila je era nadzvučnih komercijalnih letova. Od tada je prošlo dva desetljeća. Nakon godina obećanja, ali i jednako toliko razočaranja konačno se pojavio europski hipersonični startup koji bi mogao putnicima konačno isporučiti nešto senzacionalno.

Priča se tako o putovanjima od Frankfurta do Sydneya za 4 sata i 15 sati ili pak od Memphisa do Dubaija za 3 sata i 30 minuta. Od Frankfurta do Dubaija trebalo bi tek 90 minuta, piše CNN.

Koncept Destinusa je zrakoplov na vodikov pogon pet puta brži od zvuka, čime bi se skratilo trajanje leta na manje od četvrtine koliko je sada potrebno komercijalnim zračnim linijama.

Sa sjedištem u Švicarskoj s timom od oko 120 zaposlenika raspoređenih u Španjolskoj, Francuskoj i Njemačkoj, Destinus je osnovan 2021. Njegova prva dva prototipa obavila su uspješne testne letove i uskoro će započeti testiranje letova na vodikov pogon. Njegov treći prototip – Destinus 3 – trebao bi obaviti inauguracijski let do kraja godine.

“Postoje različiti pristupi proizvodnji letjelica. Dok se drugi glavni konkurenti u tom području, poput tvrtke Boom Supersonic, više fokusiraju na razvoj maketa i razumijevanje kako to funkcionira i pokušavaju pokrenuti ove pilotirane letjelice, mi idemo izravno na autonomne letove. Strategija je razviti bespilotne letjelice manje veličine prije nego što od njih proizvedemo velike letjelice kojima upravlja pilot i prevoze putnike”, objasnila je Martina Löfqvist, voditeljica poslovnog razvoja tvrtke.

Vodik je Destinusovo gorivo jer je on čist, obnovljiv izvor energije i sve jeftiniji za proizvodnju. Valja naglasiti kako je zrakoplovstvo na vodikov pogon još je u povojima, a vodikovi mlazni motori tek trebaju ući u komercijalnu upotrebu. Airbus razvija mlazni motor na vodik za koji kaže da će početi s testiranjem leta 2026.

Sa svakim novim prototipom Destinus dorađuje se i prilagođava dizajn.

“Nadolazeći prototip, Destinus 3, bit će nadzvučan i nadamo se da će 2024. ostvariti nadzvučni let na vodikov pogon. Ovo je prilično masivno vozilo. Otprilike je iste veličine kao prethodni prototip. Oko 10 metara je dug, ali je 10 puta teži, a vjerojatno i 20 puta složeniji, u smislu strukture i u smislu pogonskog sustava”, otkrila je Löfqvist.

Do 2030-ih tvrtka bi trebala moći lansirati manju letjelicu, s oko 25 putnika, koja će imati neka ograničenja u pogledu doleta i biti potpuno fokusirana na klijente poslovne klase.

Uz privatna ulaganja i javno financiranje koje je već dobio– u travnju 2023. osigurana su bespovratna sredstva u vrijednosti od 26,7 milijuna eura od španjolske vlade za proširenje svojih sposobnosti pogona na vodik – Destinus se nada da će mu ovaj dodatni prihod pomoći u suočavanju s izazovima, budući da su u tvrtki svjesni kako su drugi nadzvučni i hipersonični projekti propali. Löfqvist naglašava da tvrtka teži “realističnom” pristupu inovacijama.