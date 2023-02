Kada je potres magnitude 8,1 pogodio Meksiko 2017. godine, na društvenim mrežama pojavile su se slike zelenih i plavih svjetala na nebu. Takozvana 'svjetla potresa' u Meksiku bila su još jedan misteriozni primjer fenomena koji je zbunjivao stručnjake stotinama godina. Slična pojava osvjetlila je jučer i nebo iznad Turske u vrijeme razornog potresa te ponovno pokrenula polemiku o čemu se točno radi.

Sličnu nebesku pojavu vidjeli su i snimili mnogi i tijekom katastrofalnog potresa koji je pogodio Tursku, a stručnjaci je promatraju već godinama.

Na društvenim mrežama pojavile su se mnoge teorije građana o tome što ih uzrokuje, a među njima spominje se i tzv. HAARP.

Lightning was shooting through the sky at the same time that the 7.8 MAG earthquake hit Turkey.



