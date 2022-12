Poput vode u kadi koja kruži oko odvoda, jedan planet daleko od Zemlje kreće se prema svom neizbježnom mračnom kraju - smrti zvijezde.

Astronomi promatraju egzoplanet poznat kao Kepler-1658b čija orbita postaje sve kraća oko umiruće zvijezde domaćina. Teorije su predviđale ovu vrstu scenarija sudnjeg dana, ali znanstvenici kažu da je ovo prvi put u povijesti da su promatrali da se jedan “uživo” odvija u svemiru, piše Mashable.

Otkriće je objavljeno u ponedjeljak u časopisu The Astrophysical Journal Letters i otkriva nove informacije o dugotrajnoj smrti koja čeka mnoge svjetove, uključujući i naš vlastiti. Znanstvenici vjeruju da bi Sunce, koje je sada u srednjim godinama, moglo jednog dana uništiti Zemlju na sličan način, milijardama godina od sada.

Ono što se sljedeće događa s egzoplanetom prilično je turobno. Naime, planet će se spiralno približavati sve bliže i bliže dok se na kraju ne zabije u zvijezdu. To će se dogoditi za skorih (prema standardima svemira) 3 milijuna ili manje godina, tvrdi NASA. Taj se znanstveni proces naziva “orbitalni raspad”, koji se odnosi na putanju kojom planet putuje oko svoje zvijezde.

Kepler-1658b je klasificiran kao “vrući Jupiter”, što znači da je riječ o plinovitom divu poput našeg susjednog planeta, ali je mnogo bliži zvijezdi oko koje kruži nego što je Jupiter suncu. Egzoplanet, koji se nalazi u sustavu udaljenom oko 2600 svjetlosnih godina, osam je puta bliži svojoj zvijezdi čak i nego što je Merkur Suncu. Drugim riječima, potrebno mu je manje od četiri dana da napravi potpuni krug oko zvijezde.

