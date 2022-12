Stalno dobivate obavijesti na mobitelu? Pogledajte kako to utječe na vas

Podijeli :

Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Nekoliko pingova s ​​vaših društvenih mreža. Ping aplikacije za dostavu hrane. Ping, ping, ping... Vaša obiteljska grupa na WhatsAppu pokušava organizirati roštilj za vikend. Sa svim tim silnim obavijestima koje dobivate s pametnog telefona, nije ni čudo što gubite fokus s onoga na što se pokušavate usredotočiti.

Vaš telefon ne mora čak ni zujati da bi vas ometao. Postoje dokazi da je sama prisutnost vašeg telefona, utišanog ili ne, dovoljna da vam skrene pozornost. No, kako možete povratiti koncentraciju, a da ne propustite važne stvari? I je li to uistinu tako velika stvar? Ako pogledate širu sliku, ti se zvukovi uistinu mogu nakupiti, a to može uzrokovati velike količine stresa.

Iako se procjene razlikuju, prosječna osoba provjerava svoj telefon oko 85 puta dnevno, otprilike jednom svakih 15 minuta. Drugim riječima, svakih 15-ak minuta vaša će pozornost vjerojatno odlutati s onoga što radite. Problem je u tome što može proći nekoliko minuta da u potpunosti vratite koncentraciju nakon što vas telefon prekine.

Ako samo gledate TV, slušate radio, ometanja s mobitela i nisu velika stvar. Međutim, ako vozite automobil, pokušavate učiti, radite ili provodite vrijeme s voljenim osobama, ti prekidi mogli bi dovesti do velikih problema.

Dvije vrste smetnji

Pingovi s vašeg telefona su “egzogeni prekidi”. Drugim riječima, nešto izvana, potpuno strano što izaziva prekid usredotočenosti. Obavijesti mobitela mogu nas s vremenom uvjetovati do te mjere, da se počnemo osjećati uzbuđeno kad čujemo ili vidimo obavijest aplikacije. Sličan osjećaj ugode imaju, na primjer, kockari pri pogledu na poker aparat, piše Science Alert.

A hoće li utišavanje telefona riješiti taj problem? Pa baš i ne.

Postoji i druga vrsta prekida, unutarnji odnosno endogeni prekid.

Pokušajte se prisjetiti, ali vrlo vjerojatno ste, pri bilo kakvom zadatku, vašu pozornost skrenuli na telefon. Možda ste se borili protiv poriva da ga podignete i vidite što se događa na internetu, ali vjerojatno ste svejedno to učinili. U ovakvim situacijama, možemo postati snažno uvjetovani, čak do te mjere, da očekujemo nagradu svaki put kada pogledamo u svoj telefon. Neke osobe, koje telefon često koriste, čak ne moraju čekati ni zvuk da smo primili poruku ili push notifikaciju, nakon što podignu telefon mogu osjetiti ugodu.

Ti su impulsi snažni. Samo čitanje ovog članka o provjeri vašeg telefona, ako ga već ne čitate na telefonu, moglo vas je ponukati da pogledate imate li kakve obavijesti.

Pružite svom mozgu odmor

A što svi ti prekidi znače za naše kognitivne sposobnosti i opću psihičku i fizičku dobrobit?

Naime, sve je više dokaza da su push obavijesti povezane sa smanjenom produktivnošću, slabijom koncentracijom na poslu i/ili u školi.

Međutim, postoji li ikakav dokaz da naš mozak “radi više” kako bi upravljao s tim čestim promjenama pažnje?

Jedna studija o moždanim valovima ljudi pokazala je da oni koji sebe opisuju kao česte korisnike pametnih telefona su osjetljiviji na push obavijesti od onih koji su rekli da telefon koriste manje.

Nakon što su čuli push obavijest, korisnici koji često koriste mobitel, znatno su lošije oporavljali svoju koncentraciju na zadatak od onih koji telefone koriste rjeđe. Iako su push obavijesti prekinule koncentraciju kod obje skupine, čestim korisnicima trebalo je puno više vremena da povrate fokus.

Česti prekidi vašeg telefona također vam mogu uzrokovati stres zbog snažne potrebe da odgovorite. Zbog “straha od popuštanja” česti su prekidi rada, a koji se onda, uz veće količine stresa, pokušavaju nadoknaditi, a to može izazvati osjećaj krivnje ili frustracije.

Postoje i dokazi koji upućuju na to da što dulje koristite telefon na neproduktivan način, da ćete niže ocjenjivati i vlastite blagostanje.

Evo kako možete prestati?

Ranije smo utvrdili da kod nekih korisnika, samo utišavanje telefona, neće riješiti problem, pogotovo ako ga često koristite.

Potrebno je promjeniti ponašanje, a to je teško. Može biti potrebno više pokušaja da dođe do trajne promjene. Ako ste ikada pokušali prestati pušiti, smršaviti ili započeti program vježbanja, znat ćete na što mislimo, a svoje “odvikavanje” počnite isključivanjem svih nebitnih obavijesti.

Evo nekoliko savjeta što možete probati ako želite smanjiti broj provjera telefona:

– Prestanite puniti mobitel u spavaćoj sobi. Obavijesti vas mogu spriječiti da zaspete i mogu vam u više navrata prekinuti početnu fazu sna.

– Pokušajte prekinuti želju za čestom provjerom telefona i aktivno odlučite hoće li vam telefon koristiti u tom trenutku. Na primjer, kad posegnete za telefonom, zastanite i zapitajte se ima li ta radnja neku drugu svrhu osim odvlačenja pažnje.

– Isprobajte Pomodoro metodu kako biste ostali usredotočeni na zadatak. To uključuje dijeljenje vašeg vremena koncentracije na podesive dijelove (na primjer, 25 minuta), a zatim se nagrađujete kratkom pauzom (na primjer, da provjerite svoj telefon) između dijelova. Postupno povećavajte vrijeme između nagrada. Postupno ponovno učenje zadržavanja pažnje na bilo kojem zadatku može potrajati neko vrijeme ako ste čekir s velikom količinom.

