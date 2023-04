“Umjetna inteligencija odgovornost je svih nas. Nemoguće ju je regulirati“

Podijeli :

Axel Heimken / AFP

Profesor Leo Mršić s Visokog učilišta Algebra gostovao je u N1 studiju uživo i pričao o umjetnoj inteligenciji.

“Umjetna inteligencija već je ovdje i njen razvoj nije moguće zaustaviti. Reguliranje nije moguće zbog prirode umjetne inteligencije i njene širine. Što bi bilo da isključimo sve mobilne telefone i internet u Hrvatskoj“, upitao je profesor Leo Mršić. Tvrdi da nam je potreban dijalog o dobrim i lošim stranama umjetne inteligencije, kao i da već sada možemo identificirati koje će to skupine biti ranjive njenom pojavom pa im nastavno na to pomoći.

“Umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude. Ljudi koji znaju koristiti umjetnu inteligenciju zamijenit će one ljude koji to ne znaju“, poručio je profesor. Upozorio je i kako je zapravo jako malo vremena prošlo do danas od pojavljivanja alata umjetne inteligencije na javnom tržištu.

“Tehnika odavno nije samo za inženjere. Ona postaje odgovornost svih onih koji ju koriste“, kazao je.

Ustvrdio je i kako će sustav umjetne inteligencije biti sposoban izvući više faktografskih podataka, što će donijeti donosi i veću kvalitetu sadržaja u javni diskurs.

“Kada pričamo o AI-ju, onda ne govorimo o stvarima koji se mogu riješiti u jednom mandatu ili u jednoj školskoj godini. Potrebno nam je vrijeme“, objasnio je. Profesor je uvjeren i da sada kada je tržište prepoznalo potencijal umjetne inteligencije, njen razvoj ići će eksponecijalnom brzinom.

Kada je riječ o privatnosti, zaštiti podataka i relevantnosti informacija koje nudi, onda će, tvrdi profesor, biti ključno znati na kojim podacima je servis testiran.

“Umjetna inteligencija promijenit će gotovo sve aspekte naših života. No ne vidim tu problem. Omogućit će nam veću produktivnost i olakšati svakodnevni život“, zaključio je Leo Mršić.

