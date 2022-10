VIDEO Upoznajte ženu robota koja će se obratiti britanskom Domu lordova

Britanski Dom lordova ispisat će povijest sljedećeg tjedna tako što će po prvi put u svojoj sali ugostiti jednog robota kao govornika. Robot Ai-Da, dizajnirana i izrađena u Velikoj Britaniji, obratit će se Domu lordova u utorak.

Ai-Da ima instalirane kamere u očima i može razgovarati i odgovarati na pitanja pomoću posebno dizajniranog jezičnog modela umjetne inteligencije. Obratit će se članovima Odbora za komunikacije i digitalno oglašavanje Doma lordova, a govorit će o tome da li je kreativnost ugrožena umjetnom inteligencijom i tehnologijom.

Sjednici Doma lordova prisustvovat će barunica Gail Rebuck, predsjednica Penguin Random Housea, i Lord Edward Vaizey, bivši zastupnik i ministar kulture.

Robota koji će se obratiti sjednici osmislio je Aidan Meller, stručnjak za modernu i suvremenu umjetnost, prije nego što ga je Engineered Arts izgradio u Cornwallu i programirao na međunarodnom nivou. Mogućnosti robota razvili su studenti doktorskih studija i profesori sa univerziteta u Oxfordu i Birminghamu.

Ai-Da is trying to master self-portraits without having an actual self pic.twitter.com/Ig4aYU1ru3