Krajem siječnja ove godine se na noćnome nebu iznad Havaja pojavila sablasna plavkasta spirala. Mada ovaj fenomen nalikuje na scenu iz znanstveno-fantastičnih filmova u kojima vanzemaljci kreiraju neku vrstu "svemirskih vrata" kako bi stigli do Zemlje ili koji prikazuju procjep između paralelnih svemira, njegov uzrok ima prirodne korijene, odnosno vjerojatno je povezan s lansiranjem satelita SpaceX.

Japanski Nacionalni astronomski opservatorij je ovu misterioznu spiralu uočio 18. siječnja, neposredno nakon što je SpaceX lansirao raketu Falcon 9 koja je prenosila veliki vojni satelit. Astronom Ichi Tanaka se te večeri bavio nekim drugim istraživanjem te nije isprva primijetio formiranje ovog čudnovatog oblika pred “nosom” teleskopa Subaru, sve dok mu netko nije poslao snimku zaslona s YouTubea.

“Kada sam otvorio Slack, vidio sam snimku. Izgledalo je nevjerojatno”, rekao je Tanaka za The Guardian. Zvjezdarnica je zatim na Twitteru podijelila fotografiju ovog vrtloga i objavila video snimku spiralne formacije koja leti iznad vulkana Mauna Kea, a zatim se raspršuje.

“Subaru-Asahi Star Camera snimila je misterioznu leteću spiralu iznad Maunakee na Havajima. Izgleda da je spirala povezana s lansiranjem novog satelita tvrtke SpaceX”, napisao je teleskop Subaru na Twitteru.

