Iznad Havaja 28. siječnja uočena je neobična plavičasta spirala, a potom i zelene zrake kako probijaju noćno nebo podsjećajući na neki vanzemaljski laser, ocrtavajući putanju prema horizontu poput koda u "Matrixu". Scenu je snimila kamera teleskopa s najvišeg vrha Havaja.

Srećom, ovo nije bio neki vanzemaljski svemirski brod koji skenira Zemlju tražeći znakove života. Čini se da su misteriozne zelene zrake zapravo došle sa satelita koji kruži orbitom, no ne s onog s kojeg bi očekivali.

Originalno su stručnjaci Japanskog nacionalnog astronomskog opservatorija (NAOJ), koji je suvlasnik kamere, objavili na Twitteru da je zeleno svjetlo vjerojatno došlo s radarskog uređaja na satelitu u orbiti, poznatom kao ICESat-2. ICESat-2 je u vlasništvu NASA-e, a koristi se za praćenje debljine Zemljinog morskog leda, ledenih ploča i šuma.

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

