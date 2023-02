Za ‘susrete s Bigfootom’, znanstvenik ima jednostavno objašnjenje

Krupna figura izlazi iz šumskog mraka, troma i nespretna i za tren ponovno nestaje među drvećem. Tisuće ljudi krajičkom oka uhvatilo je ovakvu scenu, no nitko se još licem u lice nije sreo s mitskim čudovištem naziva Bigfoot ili Sasquatch. Ako bi se to slučajno dogodilo, vjerojatno bi nas iznenadilo kada bismo shvatili u što zapravo gledamo.

Znanstvenik Floe Foxon vjeruje da se u većini “susreta” s Bigfootom u SAD-u i Kanadi zapravo radilo o crnim medvjedima uspravljenima na stražnje noge, piše Science Alert.

Američki crni medvjedi najčešće se, naravno, kreću na četiri noge, no ponekad će se uspraviti na stražnje kako bi dobili jasniji pogled na okolinu ili bolje namirisali nešto što ih je zainteresiralo. Iz te poze, medvjedi izgledaju podosta ljudski – iako poprilično dlakavo.

Vlasti iz zafrkancije izmislile arizonskog Bigfoota

Ovo nije prvi put da su znanstvenici iznijeli tezu kako su upravo crni medvjedi zaslužni za raširene mitove o čudovištu Bigfootu.

Jedan znanstvenik je 2005. godine usporedio populaciju medvjeda na sjeverozapadu SAD-a s prijavljenim viđenjima Sasquatcha. Zaključio je ipak da mitsko biće Bigfoot nije crni medvjed, već neka druga velika životinja.

No četiri godine kasnije, rad koji je proučavao istu regiju SAD-a otkrio je veliki stupanj podudaranja između staništa crnih medvjeda i prijava viđenja Sasquatcha.

Foxon je nadgradio dosadašnje rezultate proširivši analizu kako bi se njome pokrila sva mjesta u SAD-u i Kanadi na kojima crni medvjedi i ljudi žive blizu jedni drugih. Podaci koje je iskoristio za viđenja Bigfoota došli su od Organizacije za istraživanje Bigfoota koja čuva bazu podataka svjedoka od dvadesetog stoljeća nadalje.

Foxon je potom ove informacije usporedio s lokalnim podacima o gustoći populacije crnih medvjeda, kao i gustoći naseljenosti ljudi. Kaže da je ovo poboljšanje u odnosu na jednostavnije projekcije iz ranijih radova.

Foxonov model pokazuje da se viđenja Bigfoota zapravo uvelike mogu objasniti upravo crnim medvjedima koje svjedok jednostavno nije prepoznao.

U područjima gdje živi više crnih medvjeda i ljudi, bit će i više prijava viđenja Bigfoota, što je pogotovo točno za američku regiju na sjeverozapadu Pacifika.

Ipak, u saveznim državama Teksasu i Floridi crni medvjedi nisu uobičajena pojava, no svejedno su tamo viđenja Sasquacha relativno česta.

“Zanimljivo je da se svjedoci javljaju i u državama koje nemaju poznate populacije crnih medvjeda,” priznaje Foxon. “Iako bi ovo moglo biti protumačeno kao dokaz postojanja nepoznatih hominida u sjevernoj Americi, također je moguće da se jednostavno radi o krivom prepoznavanju drugih životinja ili ljudi.”

Bigfoot? This footage was captured 10/24/13 by Josh Highcliff.

9 miles west of Tunica, Mississippi while hunting on his property.

When it stood up he fled out of fear. It has been hailed as one of the best Sasquatch videos ever taken. What do you think? #paranormal #creepy pic.twitter.com/ifv4e9dhlL

— The Insomnia Society (@insomsociety) January 10, 2023