Znanstvenici otkrili neočekivane stvari o ljudskom mozgu

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Znanstvenici su izradili dosad najdetaljniju mapu neuralnih puteva koji povezuju hipokampus s ostatkom mozga, otkrivajući neočekivane obrasce veza između regija.

“Bili smo iznenađeni što smo pronašli manje veza između hipokampusa i frontalnih kortikalnih područja i više veza s ranim područjima vizualne obrade, nego što smo očekivali”, rekao je psiholog Marshall Dalton sa Sveučilišta u Sydneyu, prenosi Zimo.hr pozivajući se na Science Alert.

Iako još uvijek postoji mnoštvo rasprava o točnoj ulozi hipokampusa u ljudskom pamćenju, neurolozi su uvjereni da on igra ključnu ulogu u izgradnji pamćenja i njegovom integriranju s našom percepcijom, kako bi nam omogućio donošenje odluka o budućnosti. Bolje razumijevanje načina na koji hipokampus funkcionira u kontekstu s drugim područjima mozga znanstvenicima bi jednog dana moglo pomoći u rješavanju problema s propadanjem pamćenja.

Nova tehnika skeniranja dala zanimljive rezultate

Koristeći novu tehniku ​​MRI skeniranja, koja koristi difuziju molekula vode kroz tkiva za stvaranje kontrasta, Dalton i njegovi kolege stvorili su kartu visoke rezolucije veza između hipokampusa i cerebralnog korteksa iz mozgova sedam odraslih žena u dobi ispod 35 godina starosti. Studija vezana za to istraživanje objavljena je u znanstvenom časopisu eLife.

Sada smo razvili prilagođenu metodu koja nam omogućuje da potvrdimo gdje se unutar hipokampusa povezuju različita kortikalna područja. To dosad nije učinjeno u živom ljudskom mozgu. Ono što smo učinili je mnogo detaljniji pogled na puteve bijele tvari, koji su u biti autoceste komunikacije između različitih područja mozga, kaže Dalton.

Različite mreže hipokampusa

Znanstvenici su otkrili da hipokampus ima različite mreže za slanje poruka, od kojih je svaka povezana s određenim područjima korteksa. Naše prethodno znanje o tim vezama proizlazi iz disekcija mozga primata, a dobivena mapa mozga uvelike je usklađena s prethodnim znanjima. No, znanstvenici su sad otkrili mnogo višu razinu veza u području vizualne obrade ljudskog mozga i manje u frontalnim kortikalnim područjima.

Post mortem analiza provedena na primatima može otkriti sitnije detalje sve do stanične razine, pa je moguće da još nismo uspjeli razriješiti sve te veze kod ljudi. Ili bi moglo biti da ljudski hipokampus doista ima manji broj veza s frontalnim područjima nego što očekujemo i veću povezanost s vizualnim područjima mozga. To ima smisla s obzirom na to da hipokampus igra važnu ulogu ne samo u pamćenju, već i u mašti te našoj sposobnosti konstruiranja mentalnih slika u našem umu, kaže Dalton.

“Volimo zagonetke”

Druge nedavne studije također su otkrile povezanost između navedenih područja mozga. Znanstvenici sad žele otkriti jesu li slični obrasci dosljedni kod ljudi različitih demografskih skupina.

Kako se neokorteks širio, možda su ljudi razvili različite obrasce povezivanja kako bi olakšali ljudske specifične funkcije pamćenja i vizualizacije koje bi zauzvrat mogle podupirati ljudsku kreativnost. To je pomalo zagonetka, jednostavno ne znamo, ali volimo zagonetke i nastavit ćemo istraživati, poručio je Dalton.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.