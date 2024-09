Bačić o porezu na nekretnine: Cilj je da u Hrvatskoj smanjimo cijenu nekretnina

Podijeli :

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić gostovao je u Dnevniku HTV-a. Komentirao je poreznu reformu.

Vlada je predstavila dugoočekivanu poreznu reformu. Mijenja se šest poreznih zakona, a novosti se odnose na visinu poreza na dohodak, neoporezivog dijela dohotka te uvođenje poreza na nekretnine.

Na pitanje zašto bi ovakve mjere natjerale ljude da stave svoje nekretnine u funkciju ili da idu u dugoročni najam, Bačić je rekao kako je ovakva porezna reforma pravednija.

“Do sada je uglavnom porezni prihod jedinica lokalne samouprave temeljen na porezu na dohodak što nije dobro. Iste jedinice lokalne samouprave imale su u funkciji više rentijerstva, nego stanovanja i brojne nekretnine koje nisu na nikakav način doprinosile boljem standardu komunalnog života u pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Na ovaj način omogućujemo lokalnoj samoupravi da uprihodi više sredstava od tih nekretnina kako bi mogli rasteretiti porezni pritisak na rad”, rekao je za HRT.

U Hrvatskoj je 958 tisuća stambenih jedinica koje nisu u funkciji stanovanja, a njihova prvotna funkcija bila je za stanovanje.

“U gradnju tih stambenih jedinica, Hrvatska je kao i lokalna samouprava, uložila ogromne novce kako bi osigurala uvjete za izgradnju, a ne koriste se. Potaknut ćemo da se prostori koji se ne koriste za stanovanje dođu u izvornu funkciju”, dodao je Bačić.

Porez na nekretnine

Komentirao je porez na nekretnine.

“Ostavili smo mogućnost da jedinice lokalne samouprave za određene slučajeve za koje same ocjene, razrežu svojim rješenjem porez na određenu nekretninu, ali da ga svojom mjerom kasnije oslobode od plaćanja. Tako ćemo uspostaviti potpunu evidenciju nekretnina, a omogućit ćemo jedinici lokalne samouprave da određenim socijalnim programom oslobodi plaćanja poreza na nekretnine osobe koje su socijalno ugrožene ili nekom svojom općom odlukom kojom će propisati kriterije”, istaknuo je.

Istaknuo je kako šalju jasan signal kako se ljudi neće moći baviti nekretninskim biznisom, a da tu država na nikakav način ne oporezuje.

“Nekretninski biznis i rentijerstvo polako postaju porezna oaza u kojoj se sliva ogromni nacionalni kapital, a on nije u škarama poreznog sustava. Svjesni smo da porezna reforma nije ključ za sva rješenja. Ne možemo samo poreznom na nekretnine riješiti u cijelosti pitanje priuštivog stanovanja. Za takve stvari ćemo mjerama gospodarske politike, demografskog nacionalnog plana i nacionalne stambene strategije dodatno intervenirati. Zasad nismo krenuli u progresivni porez, nego smo definirali da će se porez plaćati na stambene nekretnine koje nisu u funkciji stanovanja”, rekao je.

Kako kaže Branko Bačić, porez se neće plaćati na prvu nekretninu, onu koja je u dugoročnom najmu, nekretnine koje su oštećene u katastrofi i one koje nisu useljive.

“Sve ostale nekretnine su po istom ključu, a koji ključ će propisati jedinica lokalne samouprave u rasponu 0,6 eura do 8 eura. U tom slučaju ostavili smo mogućnost jedinici lokalne samouprave da vrijednosno definira pojedinu nekretninu, pa onda je dodatno oporezuje, ali nikako preko gornje granice od 8 eura”, naglasio je.

“Cilj je da u Hrvatskoj smanjimo cijenu nekretnina”

Za stambeni dio u kojem netko stanuje ili je neki najmoprimatelj u dugoročnom najmu, kaže Bačić, neće se plaćati porez na nekretninu.

“Onaj dio nekretnine koji je u kratkoročnom najmu za tu površinu plaćat će porez na nekretninu. Cilj nacionalne stambene politike i porezne reforme je da u Hrvatskoj smanjimo cijenu nekretnina. Godišnji rast stanova i kuća u Hrvatskoj je 10-12 posto. To dovodi i do povećanja cijena najamnina. Vidite da su stanovi na našoj obali u svojim užim centrima poluprazni, a studenti i mladi ljudi ne mogu živjeti. Uvjereni smo da će se u periodu od godine do dvije dana vidjeti prvi rezultati ove porezne reforme”, rekao je.

Smatra kako je vrlo jednostavno uspostaviti kontrolu nad stanom koji je u fiktivnom ugovoru kako bi se izbjegao porez na nekretnine.

“Preko javnih poduzeća tipa HEP-a, Vodovoda i Čistoće možete lako utvrditi je li taj stan doista korišten u dugoročnom najmu ili je to samo fiktivan ugovor kako bi se izbjegao porez na promet nekretnina i to građanima nikako ne preporučujem”, zaključio je.

