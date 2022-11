Hajdaš Dončić: Sjetimo se da je Agrokor zapravo dijete Andreja Plenkovića

Podijeli:







Izvor: N1

Potpredsjednik SDP-a i predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić komentirao je za N1 Studio uživo preuzimanje Fortenove od strane arapskog investitora.

Gostujući u N1 studiju uživo prošlog tjedna, Hajdaš Dončić je rekao da će zbog ove transakcije zatražiti izviješće SOA-e. “Dobit ću ga danas ili sutra. Ključno u tome nije bilo pitanje tko je investitor, nego se ovdje radi o pitanju nacionalne sigurnosti i kršenja sankcija koje su nametnute Rusiji. Energija i hrana su temeljni resursi svake suverene države i nije vam svejedno ako netko ulazi u tvrtku koja generira dva do tri posto BDP-a i zapošljava veliki broj ljudi. Znamo da ne možemo u ovom tržišnom gospodarstvu utjecati na financijske transakcije, ali državi ne može biti svejedno tko je investitor”, rekao je.

“Ovdje je najspornije možebitno kršenje sankcija. Postoji krajnji datum do kojeg su se određene stvari i mogle provući, a možda se transakcija dogodila i kasnije. Ne mogu reći što bi Plenković trebao učiniti, ali mogu reći što bih ja napravio. Puno bih se čvršće postavio jer smatram da se ovdje radi o hrvatskom nacionalnom interesu. Postoje metode kojima se nekom može olakšati ili otežati ulazak na tržište. To rade sve države na svijetu i nitko me ne može uvjeriti da je to nemoguće. Ako je ta transakcija obavljena u Nizozemskoj, onda su Nizozemci ti koji su trebali dati odobrenje za nju, a zatim su i HANFA i ministarstvo financija morali odobriti nečiji ulazak na tržište kao ulagač”, rekao je.

Kako navodi, ovdje se radi o nečemu što je Vlada morala znati. “Sjetimo se da je Agrokor zapravo dijete Andreja Plenkovića i da je njegova Vlada pisala LEX Agrokor. Sada imamo posljedicu onoga što je provedeno, a to je odlazak Rusa iz Agrokora”, rekao je. “Ali Todorić je podigao kredit za vrijeme vaše Vlade”, rekao je voditelj Igor Bobić. “Todorić nije podigao kredit tako. Da vas podsjetim, došli su grabežljivi fondovi koji su imali veliku kamatu, koji su onda bili istisnuti. Sberbanka je na kraju došla do dogovora s tim lešinarskim fondovima. To je bio završetak priče oko Agrokora, koji nije bila nekakva firmica sa stotinjak zaposlenik i bez utjecaja na hrvatsko gospodarstvo”, rekao je.

“Kao premijer na raspolaganju imate institucionalne i izvaninstitucionalne metode. Uvijek možete nekome dati dobru kartu za dolazak, ali isto tako možete to i otežati. Vi u 21. stoljeću imate sukob između sve većih multinacionalnih korporacija i države. ja uvijek zauzimam stranu države u takvim sukobima”, rekao je.